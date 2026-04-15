Ayodhya Travel: अयोध्येत भक्तीचा महासागर! २ वर्षांत १५ कोटी भाविकांनी घेतले रामललांचे दर्शन; कडाक्याच्या उन्हातही विक्रमी गर्दी!

अयोध्येत प्रभू श्रीरामललाच्या भव्य मंदिर उभारणीनंतर रामनगरीने भक्ती आणि श्रद्धेचा एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर गेल्या दोन वर्षांत तब्बल १५ कोटींहून अधिक भाविकांनी रामललांचे दर्शन घेतले आहे. सध्या उत्तर भारतात भीषण उन्हाळा असतानाही, दररोज सुमारे दीड लाख भाविक अयोध्येत हजेरी लावत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अयोध्या आता केवळ भारताचेच नव्हे, तर जगातील एक प्रमुख धार्मिक आणि आध्यात्मिक केंद्र बनली आहे. कडाक्याचे ऊन आणि वाढत्या तापमानावर भाविकांची अढळ श्रद्धा भारी पडताना दिसत आहे..संघर्षातून समृद्धीकडे: अयोध्येचा कायापालटप्रभू रामांच्या मंदिर निर्मितीसाठी हिंदू समाजाने सुमारे ५ शतके संघर्ष केला. २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.आजची अयोध्या आधुनिक सुविधांनी सज्ज आहे. रस्ते, रेल्वे आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे जगभरातील भाविकांसाठी येथे पोहोचणे सोपे झाले आहे. यामध्ये अनेक देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनीही रामललांच्या चरणी नतमस्तक होऊन दर्शन घेतले आहे..'अखंड ज्योत' आणि संघर्षाची आठवणप्रभू रामांच्या मुख्य मंदिरासोबतच आता त्या ठिकाणालाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, जिथे प्रभू अनेक वर्षे तात्पुरत्या मंदिरात (फायबर मंदिर) वास्तव्यास होते.ज्या ठिकाणी रामललांनी वनवासाचे कठीण दिवस काढले, तिथे आता विधीवत 'अखंड ज्योत' प्रज्वलित करण्यात आली आहे. ही ज्योत राम भक्तांच्या त्या संघर्षाची आठवण करून देते, ज्यासाठी अनेक पिढ्यांनी वाट पाहिली. हे स्मारक मंदिर आता भाविकांसाठी दर्शनाचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे..भीषण उन्हाळ्यातही श्रद्धेचा विजयएप्रिल महिन्याचा कडाका वाढत असताना आणि तापमान ४० अंशांच्या जवळ पोहोचले असतानाही अयोध्येतील उत्साह कमी झालेला नाही. उन्हातही दररोज १ लाख ते १.५ लाख भाविक दर्शनासाठी रांगा लावत आहेत.अलीकडेच पार पडलेल्या प्रयागराज महाकुंभामुळे भाविकांचा ओघ अयोध्येकडे अधिकच वाढला आहे, ज्यामुळे मंदिर प्रशासनाने भाविकांच्या सोयीसाठी थंड पाणी आणि सावलीची विशेष व्यवस्था केली आहे..भविष्यातील नियोजनराम मंदिर ट्रस्ट आणि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या येणाऱ्या भाविकांची संख्या भविष्यात आणखी वाढेल, हे गृहीत धरून पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे. मंदिर परिसरातील सर्व १८ उप-मंदिरे भाविकांसाठी खुली झाल्यामुळे गर्दीचे नियोजन अधिक सुलभ होत आहे.अयोध्येचे हे चित्र पाहता, ही केवळ एक नगरी नसून भारतीय संस्कृतीच्या पुनरुत्थानाचे जिवंत प्रतीक ठरली आहे.