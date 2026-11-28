मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर २०२६) देवास येथे ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियाना’अंतर्गत आयोजित ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रमात नागरिकांच्या तक्रारी थेट ऐकून घेतल्या. तक्रारींचे वेळेत निराकरण न करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले. देवासचे उद्योग महाप्रबंधक रतन सिंह डावर यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले, तर लाडली लक्ष्मी योजनेच्या शिष्यवृत्ती प्रकरणात संबंधित पर्यवेक्षकाची एक वेतनवाढ रोखण्याचे निर्देश दिले..उद्योग महाप्रबंधक निलंबित; पर्यवेक्षकाची वेतनवाढ रोखलीतक्रारीचे त्वरित निराकरण न करणे, संबंधित प्रकरणाची फाईल सादर न करणे आणि कामात उदासीनता दाखवणे याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी उद्योग विभागाचे महाप्रबंधक रतन सिंह डावर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.देवास येथील अर्जदार सलोनी सिसोदिया यांनी लाडली लक्ष्मी योजनेची शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याची तक्रार केली होती. संवादादरम्यान ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होण्याऐवजी अन्य खात्यात गेल्याचे समोर आले. या प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा न केल्याबद्दल महिला व बाल विकास विभागाच्या संबंधित पर्यवेक्षकाची एक वेतनवाढ रोखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.नल-जल योजनेच्या कामाबाबत सुरेश मालवीय यांनी केलेल्या तक्रारीचीही मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली. कामात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदाराला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश देण्यात आले..सैनिकाच्या कुटुंबाला १० लाखांची मदतसैनिक स्व. पवन यादव यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्र्यांनी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच आवश्यक तपासणी केल्यानंतर पवन यादव यांना ‘शहीद’ दर्जा देण्याबाबत शासन विचार करेल, असे त्यांनी कुटुंबीयांना सांगितले.पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याची तक्रार करणारे वन हक्क पट्टाधारक शेतकरी लाल सिंह (पिता रतनलाल) यांनाही ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. संबंधित भुगतान प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासही त्यांनी सांगितले.यावेळी देवास जिल्ह्यातील करण देवडा, नीरज दुबे आणि हरेंद्र पांचाल यांच्या तक्रारीही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतल्या. या सर्व प्रकरणांचे निर्धारित वेळेत निराकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करताना दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा संदेश या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.