विमान कंपन्या दिव्यांगांना विमानात प्रवेश नाकारू शकत नाहीत : DGCA

विमान प्रवासासाठी देशातील सर्वोच्च नियामक, नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) शुक्रवारी नियमांमध्ये सुधारणा जाहीर केली, त्यांनी असे म्हटले आहे की कोणतीही विमान कंपनी अपंग व्यक्तीला विमानात प्रवास करण्यास मनाई करू शकत नाही. इंडिगो एअरलाईनला ५ लाखांचा दंड ठोठावल्यानंतर एका आठवड्यानंतर डीजीसीएने हे निर्देश जारी केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी रांचीहून विमान प्रवासादरम्यान, विशेष गरजा असलेल्या मुलाला विमानात बसू न दिल्याप्रकरणी दंडाची कारवाई करण्यात आली होती. (dgca proposes to amend rules for passengers with disabilityreduced mobility)

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने सांगितले की, विमान कंपनी अपंगत्वाच्या कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला विमानात घेण्यास नकार देणार नाही. तथापि, जर एखाद्या विमान कंपनीला असे वाटत असेल की अशा प्रवाशाची प्रकृती विमान प्रवासा दरम्यान बिघडू शकते, तर त्या प्रवाशाची डॉक्टरांकडून तपासणी केली जाईल. वृत्तसंस्था एएनआयने डीजीसीएच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. त्यात डॉक्टर प्रवाशाची वैद्यकीय स्थिती स्पष्टपणे सांगतील आणि प्रवासी विमानात प्रवास करण्यासाठी योग्य आहे की नाही हे स्पष्टपणे सांगेल. याबाबत वैद्यकीय अभिप्राय घेऊन विमान कंपनी योग्य तो निर्णय घेईल

यापूर्वी इंडिगोने एका दिव्यांग मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना रांचीहून विमानाने जाण्यापासून रोखले होते. इंडिगोने असा दावा केला होता की मूल घाबरलेल्या स्थितीत होते आणि त्यामुळे इतर प्रवाशांना धोका होता. या घटनेची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचली होती. काही दिवसांनी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी ट्विट केले की, अशा वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. कोणत्याही व्यक्तीला या अनुभवातून जावे लागू नये! मी या प्रकरणाची वैयक्तिक चौकशी करत असून, त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्याच वेळी, डीजीसीएने असे म्हटले होते की अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी ते आपल्या नियमांवर पुनर्विचार करेल आणि आवश्यक बदल करेल.

