फूड डिलिव्हरीसाठी आलेल्या ढाबा मालकाच्या मुलाचा डॉक्टरवर बलात्कार

By

अनगुल: खाद्यपदार्थांची डिलिव्हरी पोहोचवण्यासाठी (food delivery)गेलेल्या एका ढाबा मालकाच्या मुलाने डॉक्टरवर (doctor) बलात्कार केला. ओदिशाच्या अनगुल (odisha angul) जिल्ह्यात मंगळवारी रात्री ही धक्कादायक (shocking) घटना घडली. सुकांता बेहेरा असे आरोपीचे नाव आहे. सुकांता छेंदीपाडा येथे राहणाऱ्या महिला डॉक्टरच्या घरी फूड डिलिव्हरी पोहोचवण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी त्याने हे कृत्य केले. (Dhaba owners son arrested for raping doctor while delivering food in Odishas Angul)

पीडित महिला एका आरोग्य केंद्रात काम करते. केंद्राने राहण्यासाठी ज्या क्वाटर्समध्ये जागा दिलीय, तिथे ती तिच्या भावासोबत राहते. घटना घडली, त्यावेळी पीडित महिला घरात एकटी होती. मंगळवारी पीडित महिलेच्या भावाने स्थानिक ढाब्यावरुन तिच्यासाठी घरी जेवण पाठवले होते.

हेही वाचा: विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक: NCP ला मर्जीतील अध्यक्ष हवा आहे का?

सुकांता बेहेरा रात्री ११ च्या सुमारास फूड डिलिव्हरी देण्यासाठी पोहोचला, त्यावेळी महिला घरात एकटी आहे, ती संधी साधून त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. पीडित महिला आणि तिच्या भावाने छेंदीपाडा पोलीस ठाण्यात FIR नोंदवला आहे. तक्रारीच्या आधारावर सुकांता बेहेराला अटक करण्यात आली असून महिला डॉक्टरला बुधवारी वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.