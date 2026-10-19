Uttarakhand Governor: शेतकरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर ते ४ वेळा आमदार अन् खासदार; कोण आहेत उत्तराखंडचे नवे राज्यपाल ?

मध्य प्रदेशचे माजी खासदार आणि माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन आज, १९ ऑक्टोबर रोजी उत्तराखंडच्या नवव्या राज्यपालपदाची शपथ घेणार आहेत. डेहराडून येथील लोकभवन परिसरात सकाळी ११ वाजता शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. नैनिताल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश त्यांना पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी त्यांची उत्तराखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली होती.डॉ. बिसेन रविवारी संध्याकाळी डेहराडूनमधील जॉलीग्रांट विमानतळावर दाखल झाले. त्या वेळी उत्तराखंड पोलिसांच्या वतीने त्यांना मानवंदना देण्यात आली. राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनीही त्यांचे स्वागत केले. ते लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमीत सिंह यांची जागा घेणार आहेत..शेतकरी ते राज्यपाल; डॉ. बिसेन यांचा राजकीय प्रवासडॉ. ढाल सिंह बिसेन हे मध्य प्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील पिपरिया गावचे रहिवासी आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी शेतीशी संबंधित असून त्यांनी आयुर्वेद आणि होमिओपॅथीच्या क्षेत्रातही काम केले आहे.मध्य प्रदेशातील बरघाट विधानसभा मतदारसंघातून ते १९९०, १९९३, १९९८ आणि २००३ अशा चार निवडणुकांमध्ये आमदार म्हणून निवडून आले. २००३ ते २००५ या काळात त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहिले. या काळात त्यांच्याकडे वन, परिवहन आणि खाण यांसारख्या खात्यांची जबाबदारी होती.२०११ ते २०१३ या काळात त्यांनी मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बालाघाट मतदारसंघातून विजय मिळवत ते १७व्या लोकसभेचे खासदार झाले. या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर आता त्यांच्याकडे उत्तराखंडच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..गुरमीत सिंह यांचा दीर्घ कार्यकाळडॉ. बिसेन यांच्यापूर्वी लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमीत सिंह यांनी उत्तराखंडचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिले. त्यांनी १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पदाची शपथ घेतली होती. जुलै २०२६ मध्ये त्यांनी उत्तराखंडच्या राज्यपालपदावरील सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाळाचा विक्रम नोंदवला. त्यांनी यापूर्वीचे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल यांचा १,७५५ दिवसांचा विक्रम मागे टाकला होता.गुरमीत सिंह यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आता डॉ. बिसेन राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत..पुढील जबाबदारीकडे लक्षराज्यपाल हे राज्यातील घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्य सरकार आणि विविध घटनात्मक संस्थांशी समन्वय राखणे, तसेच संविधानानुसार सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे, ही या पदाची प्रमुख भूमिका आहे. डॉ. बिसेन यांचा विधिमंडळ आणि संसदेत काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या नव्या जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे.उत्तराखंडमध्ये आगामी काळात विकासकामे आणि कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसह विविध प्रशासकीय विषयांवर काम सुरू राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बिसेन यांच्या कार्यकाळाकडे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.