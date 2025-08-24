'जागल्या'चा खरा चेहरा उघड; खळबळजनक तपासात धक्कादायक माहिती समोर, धर्मस्थळ परिसरात फक्त दोन ठिकाणीच सापडले मानवी सांगाडे!

बंगळूर : दोन दशकांत धर्मस्थळात (Dharmasthala) अनेक महिला, मुलींवर अत्याचार, खून करून त्यांचे दफन केल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारदार ‘जागल्या’ला शनिवारी (ता. २३) या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अटक केली..धर्मस्थळातील श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिरातील (Manjunath Swamy Temple) माजी स्वच्छता कर्मचारी असलेल्या तक्रारदार ‘जागल्या’च्या जबाबात आणि कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आली. त्यानंतर खोटी साक्ष दिल्याबद्दल त्याला अटक करण्यात आली. त्याला दहा दिवस पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत प्रसारमाध्यमांसमोर मुखवटा (मास्क) घालून हजर झालेल्या तक्रारदाराचे नाव सी. एन. चिन्नैया असे आहे. अनेक तासांच्या चौकशीनंतर त्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्याला न्यायिक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी विजयेंद्र यांच्यासमोर हजर करण्यात आले आणि एसआयटीने पुढील तपासासाठी १० दिवसांची कोठडी मागितली. न्यायालयाने विनंती मान्य केली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..२००३ मध्ये काही लोकांच्या दबावाखाली सुजाता भट यांनी धर्मस्थळातून त्यांची मुलगी अनन्या भट बेपत्ता झाल्याची खोटी तक्रार दाखल केली होती, असे वृत्तवाहिनीला सांगितल्यानंतर ही अटक करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच सुजाता भट यांनी सांगितले होते की, काही व्यक्तींच्या दबावाखाली अनन्या भट नावाची मुलगी नाही आणि मालमत्तेच्या प्रकरणात ती पीडित असल्याचे तिने खोटे आरोप केले होते..धर्मस्थळ मंदिर अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली ज्या ठिकाणी तक्रारदारा ‘जागल्या’ने मृतदेह पुरल्याचा दावा केला होता, त्या ठिकाणी तपास पथकाला मानवी अवशेष सापडले नाहीत. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आणि एसआयटीवर तक्रारदाराला अटक करण्याचा दबाव आला होता..आतापर्यंत खोदलेल्या १७ ठिकाणांपैकी केवळ दोन ठिकाणी मानवी सांगाड्यांचे अवशेष सापडल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, धर्मस्थळ मंदिरात स्वच्छता कर्मचारी असताना तक्रारदार ‘जागल्या’चे सहकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या काही पुरुषांची चौकशी केली असता परस्परविरोधी विधाने केली होती, असे एसआयटीने म्हटले आहे. त्यामुळे एसआयटीने या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला आहे. दरम्यान, धर्मस्थळचे धर्माधिकारी डी. वीरेंद्रकुमार हेगडे यांच्या समर्थकांनी आरोप केला आहे की, तक्रारदार ‘जागल्या’ने केलेले दावे, आरोप त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला बदनाम करण्याच्या एक मोठ्या कटाचा भाग आहेत. हेगडे यांनी अलीकडेच हे आरोप निराधार म्हटले होते आणि हा हिंदू धार्मिक संस्थांवर हल्ला असल्याचा आरोप केला होता..उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी शनिवारी सांगितले की, अनेक महिला, मुलींवर अत्याचार, खून आणि नंतर मृतदेहांचे दफन या कथित प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. तपास सुरू आहे आणि सरकार राजकारणाऐवजी न्यायासाठी उभे आहे. मंदिराची जबाबदारी असलेल्या हेगडे कुटुंबाने चौकशीचे स्वागत केले आहे आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन कौतुक व्यक्त केले आहे. शिवकुमार यांनी आधीच हे ‘धर्मस्थळाची प्रतिमा मलिन करण्याचे षड्यंत्र’ म्हटले होते. त्यांनी सुरुवातीला भाजपवर मौन बाळगल्याबद्दल टीका केली आणि विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) चौकशीतून सत्य बाहेर येईल, असा विश्वास असल्याचे सांगितले.....तर ‘जागल्या’वर कारवाईभाजपने अंतरिम अहवाल आणि तक्रारदार ‘जागल्या’विरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे. भाजपने आरोपींवर ‘हिंदू देवतांना आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांना बदनाम करण्याचे साधन,’ असे म्हटले आहे. दरम्यान, ‘जागल्या’ने केलेले दावे जर विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) खोटे आढळले, तर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असे गृहमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.