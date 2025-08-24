देश

'जागल्या'चा खरा चेहरा उघड; खळबळजनक तपासात धक्कादायक माहिती समोर, धर्मस्थळ परिसरात फक्त दोन ठिकाणीच सापडले मानवी सांगाडे!

Dharmasthala SIT investigation : धर्मस्थळातील श्री मंजुनाथ स्वामी मंदिरातील (Manjunath Swamy Temple) माजी स्वच्छता कर्मचारी असलेल्या तक्रारदार ‘जागल्या’च्या जबाबात आणि कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आली.
Updated on

बंगळूर : दोन दशकांत धर्मस्थळात (Dharmasthala) अनेक महिला, मुलींवर अत्याचार, खून करून त्यांचे दफन केल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारदार ‘जागल्या’ला शनिवारी (ता. २३) या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अटक केली.

