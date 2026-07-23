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Dharmendra Pradhan: पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करताना धर्मेंद्र प्रधानांना झाली होती मारहाण, १९९७ चा किस्सा पुन्हा चर्चेत!

Why Dharmendra Pradhan 1997 Odisha Paper Leak Protest Is Back in Focus: १९९७ मध्ये ओडिशातील कथित पेपरफुटीविरोधात धर्मेंद्र प्रधान यांनी केलेल्या आंदोलनाची आणि सध्याच्या नीट-यूजी पेपरफुटी वादातील त्यांच्या भूमिकेची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Dharmendra Pradhan's 1997 Paper Leak Protest: The Story Behind the Viral Debate

Dharmendra Pradhan's 1997 Paper Leak Protest: The Story Behind the Viral Debate

esakal

Sandip Kapde
Updated on

आज देशभरात नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे. विरोधक राजीनाम्याची मागणी करत आहेत... विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत... आणि सोशल मीडियावर काही जुने फोटो आणि जवळपास ३० वर्षांपूर्वीचा एक किस्सा पुन्हा व्हायरल होत आहे. तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान हे देशाचे शिक्षणमंत्री नव्हते... ते एक तरुण विद्यार्थी नेते होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे म्हणजेच एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून ते विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये सक्रिय होते... असा दावा विविध अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे...

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