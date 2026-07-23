Dharmendra Pradhan: पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करताना धर्मेंद्र प्रधानांना झाली होती मारहाण, १९९७ चा किस्सा पुन्हा चर्चेत!

आज देशभरात नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे. विरोधक राजीनाम्याची मागणी करत आहेत... विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत... आणि सोशल मीडियावर काही जुने फोटो आणि जवळपास ३० वर्षांपूर्वीचा एक किस्सा पुन्हा व्हायरल होत आहे. तेव्हा धर्मेंद्र प्रधान हे देशाचे शिक्षणमंत्री नव्हते... ते एक तरुण विद्यार्थी नेते होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे म्हणजेच एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून ते विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये सक्रिय होते... असा दावा विविध अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे....पण नेमकं ते आंदोलन काय होतं? त्याचा आजच्या वादाशी काय संबंध जोडला जातोय? आणि तो जुना फोटो पुन्हा चर्चेत का आला आहे?हा किस्सा आहे... १९९७ सालचा. त्यावेळी देशाचं राजकारण एका वेगळ्याच वळणावर होतं. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थिर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. तर ओडिशामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जानकी बल्लभ पटनायक सत्तेत होते.....१९९७ मध्ये धर्मेंद्र प्रधान हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे, म्हणजेच एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय सचिव होते. विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय असलेल्या प्रधान यांनी ओडिशामध्ये कथित प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या विरोधात मोठ्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्याचा उल्लेख अनेक माध्यमांतील अहवालांमध्ये आढळतो. त्यावेळी ओडिशामध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संताप होता आणि त्यातून राज्य सचिवालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात सुमारे १,५०० विद्यार्थी सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.वृत्तांनुसार, दिल्लीतील आंदोलनाप्रमाणे हे आंदोलन सुरुवातीला शांततेत सुरू होते. मात्र, परिस्थिती चिघळल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये धर्मेंद्र प्रधान जखमी झाल्याचा दावा केला जातो. काही अहवालांमध्ये त्यांच्या शरीराला अनेक ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ही माहिती २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका प्रोफाइल अहवालात धर्मेंद्र प्रधान यांचे सहकारी प्रशांत राऊत यांच्या हवाल्याने नमूद करण्यात आली होती. .Rahul Gandhi: राजीनामा द्या, माफी मागा: राहुल गांधी यांची केंद्र सरकारवर टीका, ‘पोलिसांनाही सरकार नकोय’.धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजकीय कारकिर्दीत या आंदोलनाला महत्त्वाचा टप्पा मानले जाते. वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी त्यांनी विद्यार्थी राजकारणात प्रवेश केला होता. उत्कल विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना ते विद्यार्थी चळवळींमध्ये सक्रिय होते. १९९४ ते १९९७ या काळात त्यांनी एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ओडिशामध्ये पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुढे केंद्रीय मंत्री आणि त्यानंतर देशाचे शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.आता जवळपास तीन दशकांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे उलट झालेली दिसते. नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि विविध राजकीय पक्ष केंद्र सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतरसह अनेक ठिकाणी आंदोलने सुरू असून, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने होत आहे..याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर १९९७ मधील आंदोलनाचे फोटो, जुने अहवाल आणि आठवणी मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जात आहेत. अनेकजण प्रश्न विचारत आहेत की, जे नेते कधीकाळी पेपरफुटीविरोधात रस्त्यावर उतरले होते, तेच आज शिक्षणमंत्री असताना ही समस्या रोखण्यात का अपयशी ठरले? तर काहींचे मत आहे की, त्या काळातील आणि आजच्या परिस्थितीची थेट तुलना करणे योग्य नाही.दरम्यान, सरकारच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या आंदोलनामागे राजकीय हेतू आहे आणि त्याची तुलना १९९७ च्या विद्यार्थी आंदोलनाशी होऊ शकत नाही. दुसरीकडे, आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, त्यांची मागणी केवळ पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, एवढीच आहे..पेपरफुटीचा मुद्दा १९९७ मध्येही चर्चेत होता आणि आजही त्याच मुद्द्यावर देशभरात आंदोलन सुरू आहे. फरक इतकाच की, तेव्हा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे धर्मेंद्र प्रधान आज देशाचे शिक्षणमंत्री आहेत आणि त्यांच्याच कार्यकाळात या प्रकरणावरून त्यांच्यावर राजकीय आणि सार्वजनिक दबाव वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे जवळपास तीन दशकांपूर्वीचा हा किस्सा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला आहे.धरेंद्र प्रधान यांच्यासाठी काळ बदलला... पद बदललं... पण पेपरफुटीचा मुद्दा मात्र अजूनही कायम आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय घडतं... धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरचा राजकीय दबाव वाढतो का... आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेतं... याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल तुमचं मत काय? १९९७ आणि आजच्या परिस्थितीची तुलना योग्य आहे का? तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा..JP Nadda: विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राहुल गांधी यांचे राजकारण: केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, पेपरफुटीवर संसदेत चर्चेला सरकार तयार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.