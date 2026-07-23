एका बाजूला विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, दुसऱ्या बाजूला धर्मेंद्र प्रधानांची राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांसोबत मोठी बैठक; नेमकं काय घडलं?

देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे वातावरण तापलेले असताना, एकीकडे दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी करत गेल्या 24 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. दुसरीकडे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी 'विकसित भारत 2047'च्या उद्दिष्टासाठी भविष्यातील शिक्षण व्यवस्था कशी मजबूत करता येईल, यावर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांसोबत दोन दिवसांची बैठक घेतली..केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याचे आवाहनदिल्लीतील आयसीएआर नॅशनल अॅग्रिकल्चरल सायन्स कॉम्प्लेक्स (NASC) येथे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, देशातील शालेय शिक्षण अधिक चांगले करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समान भागीदार म्हणून एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.त्यांनी सांगितले की, या बैठकीमुळे केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात अधिक चांगला समन्वय होईल. तसेच एकमेकांचे चांगले उपक्रम समजून घेऊन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 नुसार विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल..विद्यार्थ्यांच्या विकासावर भरधर्मेंद्र प्रधान यांनी समग्र शिक्षा, पीएम श्री, निपुण भारत, पीएम पोषण आणि उल्लास या योजनांमधील कामाचा आढावा घेतला. त्यांनी राज्यांना मूलभूत वाचन-लेखन आणि गणित कौशल्ये अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. शिक्षकांना अधिक सक्षम करणे, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढवणे, नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करण्यावरही त्यांनी भर दिला. याशिवाय मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळावे आणि बहुभाषिक शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले..सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षणाचे उद्दिष्टकेंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला. त्यांनी शालेय शिक्षण अधिक चांगले करण्यासाठी केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली..देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान, सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे. केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी कशी करता येईल आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवता येईल, यावर विविध सत्रांमध्ये चर्चा झाली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी केंद्र-राज्य सहकार्य, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. .Dharmendra Pradhan Daughter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मुलीने शिक्षण कुठे घेतले? सोशल मीडियावर ट्रोलिंग; इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद केल्याची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.