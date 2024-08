देश

Dhruv Rathee : ध्रुव राठी आला गोत्यात! कोलकाता प्रकरणात 'ही' गंभीर चूक भोवणार

Dhruv Rathee Criticized for Revealing Name of Victim : ध्रुव राठी याच्यावर सर्व बाजूंनी जोरदार टीका केली जात आहे. ध्रुवने त्याची एक्सवर केलेली ही पोस्ट आता डिलीट केली असली तरीही लोकांचा संताप कमी होताना दिसत नाहीये.