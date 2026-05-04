Chhatrasal Jayanti: मस्तानीच्या माहेरी का सापडतात हिरे? औरंगजेबाला धडा शिकवणाऱ्या महायोध्याचा पराक्रमी इतिहास जाणून घ्या

भारताच्या इतिहासात अढळ स्थान असलेले महान पराक्रमी योद्धा आणि 'बुंदेल केसरी' महाराजा छत्रसाल यांची जयंती आज पन्ना शहरात मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे. औरंगजेबासारख्या क्रूर मुगल सम्राटाच्या नाकी नऊ आणणाऱ्या या वीर राजाचा इतिहास प्रेरणादायी आहे..आज महाराजा छत्रसाल यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या शौर्याचा आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा आढावा खालीलप्रमाणे:अल्प सैन्यानिशी मुगलांचा पराभवमहाराजा छत्रसाल यांनी वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षी मुगलांविरुद्ध दंड थोपटले. त्यांच्याकडे सुरुवातीला केवळ ५ घोडेस्वार आणि २५ पायदळ सैनिक होते. इतक्या कमी सैन्यानिशी त्यांनी मुगलांच्या बलाढ्य सैन्याला रणभूमीवर ललकारले आणि विजय मिळवला.आपल्या संपूर्ण आयुष्यात महाराजांनी लहान-मोठ्या २२ लढाया लढल्या आणि विशेष म्हणजे एकाही लढाईत त्यांना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले नाही..गुरु प्राणनाथ आणि ती 'चमत्कारी' तलवारमहाराजा छत्रसाल यांच्या यशात त्यांचे गुरु महामती प्राणनाथ जी यांचा मोठा वाटा होता. गुरुजींनी त्यांना पन्नाच्या जंगलात सैन्य उभारणीसाठी मार्गदर्शन केले.पन्ना येथील खेजडा मंदिरात गुरुजींनी महाराजांना एक चमत्कारी तलवार भेट दिली होती. ही परंपरा आजही पाळली जाते; आजही महाराजांचे वंशज जेव्हा गादीवर बसतात, तेव्हा प्रणामी धर्माचे धर्मगुरू त्यांना तलवार भेट देतात..न्यायप्रिय आणि धर्मनिरपेक्ष राजामहाराजा छत्रसाल हे केवळ पराक्रमीच नव्हते, तर ते अत्यंत न्यायप्रिय राजा होते. त्यांच्या सैन्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्माचे सैनिक खांद्याला खांदा लावून लढत असत. त्यांच्या राज्यात कधीही जाती-धर्मावरून भेदभाव झाला नाही.कठीण परिस्थितीत जंगलात राहून त्यांनी आपली प्रजा आणि मातृभूमीसाठी पन्ना राज्याची स्थापना केली..मराठा साम्राज्य आणि पेशव्यांशी नातेमहाराजा छत्रसाल यांचे महाराष्ट्राशी आणि मराठा साम्राज्याशी अत्यंत जवळचे नाते होते. महाराजा छत्रसाल यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भेट घेतली होती. शिवरायांच्या स्वराज्याच्या प्रेरणेतूनच त्यांनी बुंदेलखंडात मुगलांविरुद्ध संघर्ष सुरू केला.महाराजा छत्रसाल यांची कन्या मस्तानी यांचा विवाह थोरल्या बाजीराव पेशवे यांच्याशी झाला होता. जेव्हा बुंदेलखंडावर बंगश खानाने आक्रमण केले, तेव्हा बाजीराव पेशव्यांनी महाराजांच्या मदतीला धावून जात मुगलांचा पराभव केला होता..पन्ना: हिऱ्यांची नगरीगुरु प्राणनाथ जी यांच्या आशीर्वादामुळेच पन्नाच्या भूमीत हिरे सापडतात, अशी श्रद्धा आहे. आजही पन्ना शहर हे हिऱ्यांच्या खाणींसाठी जगप्रसिद्ध आहे.आज पन्ना शहरासह संपूर्ण देशात या महान योद्ध्याच्या स्मृतीला अभिवादन केले जात आहे. महाराजा छत्रसाल यांचा वारसा आजही शौर्य आणि समतेचा संदेश देतो.