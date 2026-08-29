Viral Digital Didi: शिकवण्याची भन्नाट पद्धत! खाजगी शाळा सोडून पालकांची अंगणवाडीकडे रांग, डिजिटल दीदीच्या यूट्यूब चॅनेलला लाखो व्ह्यूज

सोशल मीडियाचा वापर केवळ मनोरंजनासाठी न करता त्यातून लहान मुलांचे शिक्षण अधिक रंजक आणि सोपे करण्याचा अनोखा प्रयोग छिंदवाडा जिल्ह्यातील परासिया भागातील अंगणवाडी सेविका पूनम चौरसिया यांनी केला आहे. त्यांच्या या उपक्रमामुळे त्या परिसरात 'डिजिटल दीदी' म्हणून ओळखल्या जात आहेत.पूनम चौरसिया यांनी '@parasiawalipoonam' या यूट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील मुलांना खेळ, कृती आणि स्थानिक वस्तूंच्या मदतीने शिकवण्याच्या पद्धती लोकांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. त्यांच्या चॅनेलला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, हजारो पालक आणि अंगणवाडी सेविका त्यांच्या उपक्रमातून प्रेरणा घेत आहेत..खेळातून शिक्षणाची अनोखी पद्धतएम.कॉम शिक्षित पूनम चौरसिया २०२० पासून अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. मुलांना केवळ पाठांतर करण्यास सांगण्याऐवजी त्या दगड, गोटे, रंगीत कागद, घरातील वस्तू आणि इतर सहज उपलब्ध साहित्याचा वापर करून शिक्षण देतात.रंग, आकार, अक्षरे आणि विविध संकल्पना मुलांना खेळाच्या माध्यमातून समजावून सांगितल्या जातात. त्यामुळे शिकणे मुलांसाठी आनंददायी बनते आणि त्यांची एकाग्रताही वाढण्यास मदत होते..यूट्यूबवरही उपक्रमाची मोठी दखलपूनम यांच्या '@parasiawalipoonam' या यूट्यूब चॅनेलवर मोठ्या संख्येने सबस्क्राईबर्स जोडले गेले आहेत. त्यांनी बालशिक्षण, खेळातून शिकवण्याच्या पद्धती आणि अंगणवाडीतील उपक्रमांचे हजारो व्हिडिओ शेअर केले आहेत. या व्हिडिओंना कोट्यवधी व्ह्यूज मिळाले आहेत.त्यांच्या कामाची दखल 'पोषण भी-पढ़ाई भी' अभियानांतर्गतही घेण्यात आली आहे. उत्कृष्ट कार्यामुळे त्यांची 'स्टार चॅम्पियन सेविका' म्हणून निवड झाली असून, त्यांनी NIPCCD कडून मास्टर ट्रेनरचे प्रशिक्षणही घेतले आहे..पालकांचा अंगणवाडीवरील विश्वास वाढलापूनम यांच्या प्रयोगामुळे परिसरातील पालकांचा अंगणवाडी केंद्रावरील विश्वास वाढला आहे. खाजगी शाळांच्या तुलनेत अंगणवाडीतही मुलांना चांगले आणि उपयुक्त शिक्षण मिळू शकते, असा विश्वास पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे.अंगणवाडीतून प्राथमिक शाळेत गेलेल्या मुलांच्या प्रगतीतूनही या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे सांगितले जाते. सहज उपलब्ध साधनांचा कल्पक वापर, डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी उपयोग आणि मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेले शिक्षण यामुळे पूनम चौरसिया यांचा प्रयोग इतर अंगणवाडी सेविकांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.