Surat: सुखी-समृद्ध आयुष्य जगता यावे यासाठी प्रत्येकाचा संघर्ष सातत्याने सुरू असतो. त्यासाठी प्रत्येक जण आपापल्यापरीने प्रयत्न करत असतो. कोणाला यश मिळते, तर कोणाला नाही. दुसरीकडे मोठा उद्योग-व्यावसाय असलेले सुरतमधील करोडपती कुटुंब, पायाशी लोळत असलेले सुखसोयींनी भरलेल्या आयुष्याचा त्याग करून सन्यास घेणार आहे. अनेकांचा विश्वास बसणार नाही पण ही बातमी खरी आहे. सुरतमधील एका जैन कुटुंबाने आपल्या संपत्तीचा त्याग करून सन्यास घेण्याचा निश्चय केला आहे. .कोट्यवधींचा व्यवसाय, तीन दुकाने आणि सुखसोयींनी भरलेले आयुष्य... हे सगळे सोडून सुरतमधील एका जैन कुटुंबाने सन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील जसवंतगड येथील दिलीपभाई भोगर, त्यांची पत्नी ज्योतीबेन आणि दोन मुली ८ फेब्रुवारी २०२७ रोजी सूरतमध्ये दीक्षा घेणार आहेत. त्यांच्या कापड व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सुमारे १५ कोटी रुपये आहे..RAHUL GANDHI GIRLFRIEND: 'ती सध्या काय करते?' राहुल गांधींना गर्लफ्रेंडबद्दल प्रश्न विचारताच दिलं असं उत्तर! म्हणाले....छोट्या दुकानातून उभा केला मोठा व्यवसायदिलीपभाई यांनी सूरतमधील कापड बाजारात एका छोट्या दुकानातून व्यवसाय सुरू केला. मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी तीन दुकाने आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उभी केली. मात्र, आध्यात्मिक विचारांकडे ओढ वाढल्यानंतर त्यांनी व्यवसायाचा विस्तार करण्याऐवजी तो आवरता घेण्यास सुरुवात केली..Amit Shah : केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची पुण्यातील भारत फोर्ज कारखान्याला भेट; कंपनीच्या ६० वर्षांच्या प्रवासानिमित्त स्मृतिफलकाचे अनावरण.एका मुलीने आधीच घेतली दीक्षाभोगर कुटुंबातील मोठी मुलगी शैली हिने २०२३ मध्येच दीक्षा घेतल सन्यासी होण्याचा मार्ग निवडला. आता ती साध्वी दर्शिता या नावाने ओळखली जाते. दुसरी मुलगी छवीने ग्राफिक डिझाइनचे शिक्षण घेतले असून क्रोशे कलेचा व्यवसाय सुरू केला होता. धाकटी चार्वी फुटबॉलमध्ये जिल्हास्तरावर खेळली आहे. तिने नववीचे शिक्षण अर्धवट सोडून आध्यात्मिक मार्ग निवडला आहे..अपघातानंतर बदलला विचारदिलीपभाई यांचा काही काळापूर्वी गंभीर अपघात झाला होता. त्यातून सुखरूप बाहेर आल्यानंतर आयुष्य क्षणभंगुर असल्याची जाणीव झाल्याचे त्यांच्या पत्नी ज्योतीबेन यांनी सांगितले. सध्या संपूर्ण कुटुंब दीक्षेपूर्वीची साधना आणि प्रशिक्षण घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.