Dilip Puri Death: दारू तस्करी रोखताना पोलीस अधिकाऱ्याला वाहनाने चिरडले; आयशर चालकावर पोलिसांची गोळीबाराची कारवाई

मध्यप्रदेश : मध्य प्रदेशातील देवास जिल्ह्यात अवैध दारू तस्करी रोखण्याच्या प्रयत्नात मृत्यू झालेल्या खातेगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी दिलीप पुरी यांच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. आयशर वाहनाचा चालक गजेंद्र ऊर्फ अक्कू याने पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर बरोठा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत त्याच्यासोबत चकमक झाली. या कारवाईत आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे..पोलिसांच्या ताब्यातून पळण्याचा प्रयत्नखातेगाव प्रकरणात आयशर वाहनाचा चालक गजेंद्र ऊर्फ अक्कू याला पोलिसांनी अटक केली होती. तपासादरम्यान त्याने पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर बरोठा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या चकमकीत तो जखमी झाल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी त्याला पुन्हा ताब्यात घेतले..अवैध दारूचे वाहन अडवताना पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यूखातेगाव परिसरात अवैध दारूची तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस ठाणे प्रभारी दिलीप पुरी यांनी वाहन अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आयशर वाहनाने त्यांना धडक दिली. या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे देवास जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती..फरार आरोपींवर १० हजारांचे बक्षीसया प्रकरणातील दोन फरार आरोपींची माहिती देणाऱ्यांसाठी देवास पोलिसांनी प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत अवैध दारू तस्करीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पोलीस महासंचालक उपेंद्र जैन यांनाही घटनास्थळी पाठवण्यात आले होते.दिलीप पुरी यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा पुढील तपास देवास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.