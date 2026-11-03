Madhya Pradesh News: पोलीस निरीक्षक दिलीप पुरी यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटींची मदत; पत्नीला SI पदावर नोकरी

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील देवास जिल्ह्यातील खातेगाव येथे कर्तव्यावर असताना पोलीस ठाण्याचे प्रभारी दिलीप पुरी यांचे निधन झाले. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच दिवंगत दिलीप पुरी यांच्या पत्नीला पोलीस उपनिरीक्षक (SI) पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात येणार आहे. या घटनेची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..विशेष पोलीस महासंचालक घटनास्थळी जाणारखातेगाव येथील घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी विशेष पोलीस महासंचालक उपेंद्र जैन यांना तातडीने घटनास्थळी रवाना होण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सर्व बाजूंनी चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत..पत्नीला पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीदिवंगत पोलीस अधिकारी दिलीप पुरी यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने १ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. याशिवाय त्यांच्या पत्नीला पोलीस उपनिरीक्षक (SI) पदावर अनुकंपा नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे कुटुंबाला आर्थिक मदतीसोबतच शासकीय सेवेत रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे..मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्तया घटनेबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दुःख व्यक्त केले असून, शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. जनतेच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सन्मान राखणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले.दिवंगत दिलीप पुरी यांच्या आत्म्यास शांती लाभावी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याचे बळ मिळावे, अशी प्रार्थनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.दरम्यान, या घटनेची चौकशी विशेष पोलीस महासंचालक उपेंद्र जैन यांच्या देखरेखीखाली केली जाणार असून, चौकशीतून समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.