Dinesh Gundu Rao : RSS भाजपचाच एक घटक, संघावर बंदी घालण्यात चुकीचं काय? मंत्री खर्गेंचा दाखला देत काय म्हणाले आरोग्य मंत्री?

मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी आरएसएस कार्यक्रमांवर बंदीची मागणी केली.आरएसएसचा भाजपशी संबंध असल्याचा आरोप केला.सरकारी जागांचा वापर रोखण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..बेळगाव : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हा भाजपचाच (BJP) एक घटक आहे. त्यांचा थेट राजकारणाशी संबंध आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कार्यक्रमासाठी सरकारी जागांचा वापर करू नये, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी आरएसएसमध्ये राहू नये. आरएसएसवर बंदी घालण्यात चुकीचे काय आहे, असा सवाल आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव (Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao) यांनी केला आहे..कार्यक्रमा-निमित्त बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री गुंडूराव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरुवातीपासूनच भाजपचा घटक म्हणून काम करीत आहे. त्यामुळे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे शाळा, उद्याने आणि सरकारी परिसर यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर आणि त्यांच्या शाखावर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. ती योग्यच आहे..Kaneri Math Swami : 'ढोंगी संन्याशांना खांबाला बांधून चोप द्यायला पाहिजे'; असं का म्हणाले कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी?.सरकारी निर्णयांवर आणि मंत्रिमंडळातील बदलांवर प्रभाव टाकण्यासह इतर निर्णयामध्ये संघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांना आरएसएस सदस्य बनण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली आणि राजकारणाने नोकरशाहीमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे प्रतिपादन केले..तसेच सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सरकारी संस्थांमध्ये आरएसएसच्या विविध कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यासाठी तमिळनाडूने स्वीकारलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती गुंडूराव यांनी दिली. मात्र, मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्यानंतर गुंडूराव यांनी संघाविरोधात वक्तव्य केल्याने राज्यात नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Kaneri Math Swami : 'ढोंगी संन्याशांना खांबाला बांधून चोप द्यायला पाहिजे'; असं का म्हणाले कणेरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी?.गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे राज्याच्या विविध भागांत पथ संचालनाचे आयोजन केले जात आहे. तेव्हापासून काँग्रेस आणि भाजपमध्ये परस्पर विरोधी विधाने केली जात आहेत. तसेच, मंत्री खर्गे यांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तमिळनाडूप्रमाणे उपाययोजना करण्यासाठी माहिती घेण्याची सूचना केल्याने येणाऱ्या काळात याबाबतचा वाद अधिक प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे..FAQs :प्र. १: मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी काय वक्तव्य केले?उत्तर : त्यांनी आरएसएस कार्यक्रमांवर सरकारी जागांवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली.प्र. २: बंदीची मागणी का केली गेली?उत्तर : आरएसएसचा भाजपशी संबंध असल्याचा आरोप करून सरकारी मालमत्ता वापराविरोधात भूमिका घेतली.प्र. ३: राजकीय प्रतिक्रिया काय आहेत?उत्तर : या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले असून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..