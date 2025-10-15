देश

Dinesh Gundu Rao : RSS भाजपचाच एक घटक, संघावर बंदी घालण्यात चुकीचं काय? मंत्री खर्गेंचा दाखला देत काय म्हणाले आरोग्य मंत्री?

Dinesh Gundu Rao Questions RSS Activities in Government Spaces : आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी आरएसएसचा भाजपशी थेट संबंध असल्याचा आरोप करत सरकारी जागांवर त्यांचे कार्यक्रम बंदी घालण्याची मागणी केली. या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
  1. मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी आरएसएस कार्यक्रमांवर बंदीची मागणी केली.

  2. आरएसएसचा भाजपशी संबंध असल्याचा आरोप केला.

  3. सरकारी जागांचा वापर रोखण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

बेळगाव : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हा भाजपचाच (BJP) एक घटक आहे. त्यांचा थेट राजकारणाशी संबंध आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कार्यक्रमासाठी सरकारी जागांचा वापर करू नये, तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी आरएसएसमध्ये राहू नये. आरएसएसवर बंदी घालण्यात चुकीचे काय आहे, असा सवाल आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव (Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao) यांनी केला आहे.

