UP: टीनशेडसह हवेत उडाला युवक! यूपीतील भीषण वादळाचा थरारक VIDEO व्हायरल; मृतांचा आकडा ८९ वर, काय म्हणाले CM?

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात काल रात्री आलेल्या भीषण वादळामुळे आणि अवकाळी पावसामुळे मोठे नुकसान झाले असून, मृतांचा आकडा आता ८९ वर पोहोचला आहे. प्रयागराज, भदोही, कानपूर देहात आणि फत्तेपूर या जिल्ह्यांमध्ये निसर्गाचा सर्वाधिक प्रकोप पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या परिस्थितीची तातडीने दखल घेत प्रशासनाला युद्धपातळीवर मदतकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत..राज्यातील विविध भागांतून विदारक दृश्ये समोर येत आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमुख पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कडक निर्देशमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, पीडित कुटुंबांच्या मदतीमध्ये कोणताही निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (DM) प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून बाधितांची भेट घ्यावी आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी.जीवितहानी, पशुहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्यास, त्याचा पंचनामा करून २४ तासांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम पीडितांच्या हाती पडली पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..भमोरा येथील धक्कादायक घटनावादळाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, अनेक ठिकाणी कच्ची घरे आणि टीन शेड उडून गेली. भमोरा येथील बमियाना गावातून एक थक्क करणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये एक युवक टीन शेडसह हवेत उडताना दिसत आहे. उंचावरून खाली पडल्याने हा युवक गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..शेती आणि मालमत्तेचे नुकसानगारा पडल्यामुळे आणि वेगवान वाऱ्यामुळे उभी पिके भूईसपाट झाली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.अनेक ठिकाणी घरांवरील छपरे उडून गेली आहेत, तर वीज पडल्यामुळे घरांना आग लागण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.झाडे उन्मळून वीजवाहिन्यांवर पडल्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील वीज पुरवठा अद्याप खंडित आहे..प्रशासन अलर्ट मोडवरराहत आयुक्त कार्यालयाकडून प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन बचावकार्यावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि झाडांखाली उभे न राहण्याचे आवाहन केले आहे..रेस्क्यू आणि पुनर्वसनसरकारकडून दावा करण्यात आला आहे की, रेस्क्यू ऑपरेशन आणि पुनर्वसनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ज्यांचे निवारा गमावला आहे, त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या राहण्याची आणि जेवणाची सोय करण्यात येत आहे.आज देखील राज्याच्या काही भागांत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने प्रशासनाला अधिक खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे.