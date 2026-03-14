Ayodhya Ram Mandir : काय आहे राम मंदिरात बसवले जाणारे 'श्री राम यंत्र'? राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होणार भव्य सोहळा!

प्रभू श्रीरामांची नगरी अयोध्या पुन्हा एकदा एका सुवर्ण क्षणाची साक्षीदार होण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राम मंदिराच्या तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या गर्भगृहात 'श्री राम यंत्रा'ची स्थापना केली जाणार असून, त्यासाठी भव्य नऊ दिवसीय अनुष्ठान सुरू झाले आहे..काय आहे श्री राम यंत्र'?राम मंदिराच्या उभारणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आता पूर्ण होत आहे. येत्या १९ मार्च रोजी, म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या (वर्ष प्रतिपदा) शुभ मुहूर्तावर मंदिराच्या तिसऱ्या मजल्यावरील गर्भगृहात 'श्री राम यंत्र' विधीवत स्थापित केले जाईल. विशेष म्हणजे, या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी स्वतः राष्ट्रपती उपस्थित राहणार आहेत. गेली दोन वर्षे हे यंत्र मंदिर परिसरात सुरक्षित ठेवून त्याची रोज पूजा केली जात होती..भव्य कलश यात्राया पवित्र कार्याची सुरुवात शरयू नदीच्या जलातून झाली आहे. शरयूच्या पावन जलाने लक्ष्मण किल्ल्यापासून एक भव्य कलश यात्रा काढण्यात आली, जी राम मंदिर परिसरात पोहोचली. या नऊ दिवसीय उत्सवाचे नेतृत्व राम मंदिर ट्रस्टचे सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा करत आहेत. या विधीसाठी देशभरातून ५१ विद्वान पंडितांना बोलावण्यात आले असून, तिथे नऊ कुंडीय हवन आणि विशेष पूजन केले जाणार आहे..या सोहळ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्या कामगारांनी आणि कारागिरांनी रात्रंदिवस राबून हे भव्य मंदिर साकारले, त्यांचाही गौरव केला जाणार आहे. सुमारे १८०० मजूर आणि ३०० संस्थांच्या प्रतिनिधींना या कार्यक्रमासाठी खास निमंत्रण देण्यात आले आहे.तसेच, केरळच्या प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी या सुद्धा आपल्या १२०० अनुयायांसह अयोध्येत दाखल होणार आहेत. दूरदर्शनवरून या सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार असल्याने घरबसल्या कोट्यवधी भाविकांना हा सोहळा पाहता येईल.