Eye Protection: दिवाळीत फटाके फोडताना डोळ्यांची काळजी घ्या; ठिणगी उडाल्यास काय करावे? नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला

उत्तराखंड: दिवाळीच्या काळात फटाके फोडताना डोळ्यांना इजा होण्याचा धोका असतो. फटाक्यांची ठिणगी, धूर किंवा रासायनिक कण डोळ्यांत गेल्यास गंभीर दुखापत होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आतषबाजी करताना विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन दून मेडिकल कॉलेजच्या नेत्ररोग विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नीरज सारस्वत यांनी केले आहे. दरम्यान, दिवाळीच्या खरेदीसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन डेहराडून वाहतूक पोलिसांनी शहरासाठी विशेष वाहतूक आणि पार्किंग आराखडा लागू केला आहे..फटाके फोडताना कोणती काळजी घ्यावी?डॉ. सारस्वत यांच्या मार्गदर्शनानुसार, फटाके पेटवताना किमान पाच मीटर अंतर राखावे. फटाका पेटवल्यानंतर त्वरित सुरक्षित अंतरावर जावे. अधवट जळालेल्या किंवा पेट न घेतलेल्या फटाक्यांच्या जवळ लगेच जाऊ नये. अशा फटाक्यांचा अचानक स्फोट होऊन चेहरा आणि डोळ्यांना इजा होण्याची शक्यता असते.फटाके फोडताना रेशमी किंवा नायलॉनचे कपडे टाळावेत. हे कपडे सहज आग पकडू शकतात. त्याऐवजी सुती कपडे वापरावेत. डोळ्यांच्या संरक्षणासाठी योग्य संरक्षक चष्मा वापरणेही महत्त्वाचे आहे. लहान मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखीशिवाय फटाके फोडू देऊ नयेत..डोळ्यात ठिणगी किंवा बारूद गेल्यास काय करावे?फटाक्यांची ठिणगी, धूर किंवा बारूद डोळ्यात गेल्यास डोळे चोळू नयेत. असे केल्याने डोळ्यांच्या पृष्ठभागावर जखम होऊ शकते. त्याऐवजी स्वच्छ पाण्याच्या संथ प्रवाहाने डोळे हलके धुवावेत.जळजळ होत असल्यास किंवा डोळा लाल होणे, सतत पाणी येणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नये. तातडीने नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. डोळ्यांना झालेली इजा किरकोळ वाटत असली तरी दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते..डेहराडूनमध्ये विशेष वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्थादिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी डेहराडून वाहतूक पोलिसांनी विशेष आराखडा लागू केला आहे. एसपी ट्रॅफिक जया बलुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये ३०० अतिरिक्त वाहतूक पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत.पलटन बाजार, धामावाला बाजार, मच्छी बाजार आणि पीपलमंडी या भागांत वाहनांना प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. या बाजारपेठा पादचाऱ्यांसाठी खुल्या राहतील. मालवाहू वाहनांनाही सकाळी १० ते रात्री ९ या वेळेत प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे..नो-पार्किंग क्षेत्रात वाहन उभे केल्यास १,५०० रुपये दंड आकारला जाणार असून, क्रेनच्या साहाय्याने वाहन उचलण्याची कारवाईही केली जाणार आहे. नागरिकांसाठी काबुल हाऊस, मंगला देवी इंटर कॉलेज, कनक चौक मल्टिस्टोरी, एमडीडीए कॉम्प्लेक्स घंटाघर, जनपथ कॉम्प्लेक्स आणि रेंजर्स ग्राउंड यांसह शहरातील १३ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे..सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे वाहतुकीवर लक्षशहरातील वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी २९ एएनपीआर, १०५ आरएलव्हीडी आणि ९ एसव्हीडीएस कॅमेरे कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. या यंत्रणेद्वारे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे.दिवाळीच्या काळात नागरिकांनी फटाके फोडताना सुरक्षिततेचे नियम पाळावेत आणि बाजारपेठांमध्ये जाताना वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.