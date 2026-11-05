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Eye Protection: दिवाळीत फटाके फोडताना डोळ्यांची काळजी घ्या; ठिणगी उडाल्यास काय करावे? नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला

Diwali Firecracker Safety : दिवाळीत फटाके फोडताना डोळ्यांना होणारी इजा टाळण्यासाठी नेत्रतज्ज्ञांनी विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ठिणगी किंवा बारूद डोळ्यांत गेल्यास काय करावे, तसेच डेहराडूनमधील वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्थेची माहिती जाणून घ्या.
Ophthalmologist Advises Eye Protection While Bursting Firecrackers During Diwali

Ophthalmologist Advises Eye Protection While Bursting Firecrackers During Diwali

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंड: दिवाळीच्या काळात फटाके फोडताना डोळ्यांना इजा होण्याचा धोका असतो. फटाक्यांची ठिणगी, धूर किंवा रासायनिक कण डोळ्यांत गेल्यास गंभीर दुखापत होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आतषबाजी करताना विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन दून मेडिकल कॉलेजच्या नेत्ररोग विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. नीरज सारस्वत यांनी केले आहे. दरम्यान, दिवाळीच्या खरेदीसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन डेहराडून वाहतूक पोलिसांनी शहरासाठी विशेष वाहतूक आणि पार्किंग आराखडा लागू केला आहे.

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