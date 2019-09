काँग्रेस नेते शिवकुमार यांना 'ईडी'कडून अटक 

नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कर्नाटकमधील कॉंग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज अटक केली. गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी शिवकुमार हे आज चौथ्यांदा "ईडी'समोर हजर राहिले होते. चौकशीनंतर त्यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अटक झाली.

Congress leader DK Shivakumar arrested by Enforcement Directorate (ED) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/aYzYAmhGcQ

