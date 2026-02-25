Congress vs BJP Political Clash : 'दिवा विझण्याआधी फडफडतो तशी भाजपची सध्याची अवस्था, शेवट जवळ आलाय'; डीके शिवकुमारांची जहरी टीका

बंगळूर : दिवा विझण्याआधी फडफडतो तशी भाजपची सध्याची अवस्था आहे. भाजप आपले अखेरचे दिवस अनुभवत आहे. त्यांचा शेवट जवळ आला आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar Alleges BJP) म्हणाले, ‘चिक्कबळ्ळापूर येथे आयोजित ‘मनरेगा बचाव’ सभेत ते बोलत होते..ते पुढे म्हणाले की, देश वाचवण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. काँग्रेसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) द्वारे ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी दिली. मात्र, केंद्र सरकार ही योजना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे..'मनरेगा आणि महात्मा गांधींची परंपरा वाचवणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत कोणती कामे घ्यायची, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंचायतींना देण्यात आला होता. राज्यातील ५,९०० पंचायतींमध्ये प्रत्येकी १ ते २ कोटींची कामे मंजूर केली होती. मनरेगा ही शेतकरी व कामगारांना आत्मविश्वास देणारी योजना आहे. आमचे सरकार पंचायत कार्यालयांना महात्मा गांधींचे नाव देण्याचा निर्णय घेत आहे. नवीन योजनेनुसार राज्यांना ४० टक्के खर्च उचलावा लागणार असून, भाजपशासित राज्यांनाही ती राबवणे कठीण जाईल, असा दावा त्यांनी केला..Government Job Vacancies : राज्यात पावणेतीन लाख पदे रिक्त, पण सरकारकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत? स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन.‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आमच्या पंचहमी योजनांवर टीका करत होते; पण नंतर त्यांनी आमची नक्कल केली. मतदारांचे हक्क जसे हिरावले जात आहेत, तसेच रोजगाराचे हक्कही काढून घेतले जात आहेत. मनरेगा पूर्ववत होईपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील,’ असे ते म्हणाले..मुलांकडून मोबाईलचा गैरवापर म्हणूनच...१६ वर्षांखालील मुलांच्या मोबाईल वापरावरील बंदीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुलांकडून मोबाईलचा गैरवापर होत असल्याबाबत पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये मोबाईल वापरास बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.