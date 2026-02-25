देश

Congress vs BJP Political Clash : 'दिवा विझण्याआधी फडफडतो तशी भाजपची सध्याची अवस्था, शेवट जवळ आलाय'; डीके शिवकुमारांची जहरी टीका

DK Shivakumar Alleges BJP Attempting to Weaken MGNREGA Rural Employment Scheme : उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी चिक्कबळ्ळापूर येथील सभेत भाजपवर मनरेगा योजना कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : दिवा विझण्याआधी फडफडतो तशी भाजपची सध्याची अवस्था आहे. भाजप आपले अखेरचे दिवस अनुभवत आहे. त्यांचा शेवट जवळ आला आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (DK Shivakumar Alleges BJP) म्हणाले, ‘चिक्कबळ्ळापूर येथे आयोजित ‘मनरेगा बचाव’ सभेत ते बोलत होते.

