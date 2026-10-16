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Jharkhand Health : जिल्हा रुग्णालयांत सुरू होणार DNB पदव्युत्तर अभ्यासक्रम; आरोग्य विभागाचा पायलट प्रोजेक्ट

झारखंडमधील जिल्हा रुग्णालयांची आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची योजना आखली आहे.
jharkhand district dnb

jharkhand district dnb

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंडमधील जिल्हा रुग्णालयांची आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची योजना आखली आहे. निवडक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 'डिप्लोमेट ऑफ नॅशनल बोर्ड' (DNB) हा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह अतिदक्षता विभागांचा विस्तार आणि रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

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