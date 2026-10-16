Jharkhand Health : जिल्हा रुग्णालयांत सुरू होणार DNB पदव्युत्तर अभ्यासक्रम; आरोग्य विभागाचा पायलट प्रोजेक्ट

झारखंडमधील जिल्हा रुग्णालयांची आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची योजना आखली आहे. निवडक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 'डिप्लोमेट ऑफ नॅशनल बोर्ड' (DNB) हा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह अतिदक्षता विभागांचा विस्तार आणि रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे..निवडक जिल्हा रुग्णालयांत DNB अभ्यासक्रमया योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात आवश्यक पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, शस्त्रक्रियागृहे आणि पुरेशी रुग्णसंख्या असलेल्या ५ ते ६ जिल्हा रुग्णालयांची निवड करण्याची योजना आहे. या रुग्णालयांमध्ये DNB अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला जाणार आहे.जिल्हा रुग्णालयांमध्येच पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास वैद्यकीय प्रशिक्षणाला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर जिल्हा आणि ग्रामीण भागांमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा अधिक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो..ICU आणि CCU सुविधांचा विस्तार करण्याची शक्यताआरोग्य विभागाच्या विशेष सचिव नेहा अरोरा यांनी जिल्हा रुग्णालयांमधील एकूण खाटांपैकी १० ते १५ टक्के खाटांचे अतिदक्षता विभाग (ICU) आणि कोरोनरी केअर युनिट (CCU) मध्ये रूपांतर करता येईल का, याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.या सुविधांचा विस्तार झाल्यास गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण, हृदयविकाराचे रुग्ण आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील रुग्णांना उपचार देण्याची क्षमता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय ट्रॉमा केअर सेंटर, आपत्कालीन विभाग आणि नवजात बालकांसाठीच्या विशेष उपचार कक्षांचे सक्षमीकरण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे..रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी एका आठवड्यात निधी'मुख्यमंत्री रुग्णालय देखभाल योजना' अंतर्गत रुग्णालयांच्या दुरुस्ती, स्वच्छता आणि उपकरणांच्या देखभालीसाठी आवश्यक निधी एका आठवड्याच्या आत मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांमधील मूलभूत सुविधा व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांना चांगले वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी वेळेत मिळणे महत्त्वाचे आहे..रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशप्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), उपविभागीय रुग्णालये (SDH) आणि जिल्हा रुग्णालयांमधील मंजूर पदे, कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी आणि रिक्त जागांची सविस्तर माहिती सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे आरोग्य यंत्रणेतील मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि कमतरता यांचा आढावा घेता येईल.DNB अभ्यासक्रम, अतिदक्षता सुविधांचा विस्तार, रुग्णालयांच्या देखभालीसाठी निधी आणि रिक्त पदांचा आढावा या उपाययोजनांमधून झारखंडमधील जिल्हा स्तरावरील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.