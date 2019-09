ट्रेनची लेट झाल्यास नाही येणार कंटाळा!

नवी दिल्ली : ट्रेन सुटणे, उशीरा येणे, रद्द होणे ही आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनातील सर्वसाधारण बाब झाली आहे. अशावेळी ट्रेनची प्रतीक्षा करणे प्रवाशांना खूप कंटाळवाणे होऊन जाते. विशेषतः लहान मुलांसाठी ही खूप मोठी समस्या ठरते. मात्र, आता ट्रेन कितीही उशिराने आली तरीही मुलांना कंटाळवाणे वाटणार नाही. कारण, भारतीय रेल्वे प्रशासनाकडून एक उपक्रम राबवला जात आहे. या उपक्रमातर्गत देशातील सर्व रेल्वे स्थानकांवर लहान मुलांसाठी गेमिंग झोन उभारण्यात येणार आहे. आंध्रप्रदेशातील विशाखापट्टणम रेल्वे स्थानकात या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून, प्लॅटफॉर्म एक वर देशातील पहिला गेमिंग झोन बनवण्यात आला आहे. या गेमिंग झोनची सर्वात महत्वाची विशेषतः म्हणजे लहान मुलांबरोबरच प्रौढ नागरिकांसाठी ही या ठिकाणी अनेक फन ऍक्टिव्हिटी उपलब्ध आहेत. यामध्ये कार रेसिंग, गन फाइटिंग, हिट माउस, डोरेमन, डोरेमन फ्रेंड, हॉकी, टेबल टेनिस यांसारख्या खेळांचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. आणि तो ही केवळ ५० रुपये इतक्या नाममात्र शुल्कात. हा गेमिंग झोन सकाळी आठ वाजेवासून रात्री अकरा वाजेपर्यत सुरु असणार आहे. विशाखापट्टणम रेल्वे स्थानकाची देशातील सर्वात स्वच्छ स्थानकांमध्ये गणना होते.

