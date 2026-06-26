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Kuno Jungle: चित्ता आला गावात तर घाबरायचे नाही, काय करायचे? कूनोच्या ‘चीता मित्रां’नी राष्ट्रपतींना सांगितली संरक्षणाची संपूर्ण कहाणी

How to stay safe if a cheetah enters a village: कूनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्ते गावाकडे आले तरी शांत राहून वन विभागाला कळवण्याचे प्रशिक्षण; ‘चीता मित्रां’च्या जनजागृती मोहिमेचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून कौतुक
Kuno's Cheeta Mitras Highlight Cheetah Conservation and Village Safety Measures

Kuno's Cheeta Mitras Highlight Cheetah Conservation and Village Safety Measures

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्या दोन दिवसीय मध्य प्रदेश दौऱ्यात शेओपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली. २२ जून रोजी झालेल्या या विशेष भेटीदरम्यान त्यांनी जंगलाच्या सीमावर्ती भागात वन्यजीव संरक्षणासाठी निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या ‘चीता मित्रां’शी थेट संवाद साधला.

या वेळी राष्ट्रपतींनी कूनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्ता संवर्धनासाठी प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवर राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती घेतली.

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