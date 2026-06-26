Kuno Jungle: चित्ता आला गावात तर घाबरायचे नाही, काय करायचे? कूनोच्या ‘चीता मित्रां’नी राष्ट्रपतींना सांगितली संरक्षणाची संपूर्ण कहाणी

भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्या दोन दिवसीय मध्य प्रदेश दौऱ्यात शेओपूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली. २२ जून रोजी झालेल्या या विशेष भेटीदरम्यान त्यांनी जंगलाच्या सीमावर्ती भागात वन्यजीव संरक्षणासाठी निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या ‘चीता मित्रां’शी थेट संवाद साधला.या वेळी राष्ट्रपतींनी कूनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्ता संवर्धनासाठी प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवर राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती घेतली..राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी सर्व चीता मित्रांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. कूनो प्रकल्पासाठी कोणतेही मानधन न घेता स्वयंसेवी स्वरूपात काम करणाऱ्या त्यांच्या जनजागृती मोहिमेचे राष्ट्रपतींनी कौतुक केले.कूनोच्या प्रत्येक गावात ‘चीता मित्र’; अशी होते जनजागृतीसंवादादरम्यान चीता मित्रांनी राष्ट्रपतींना सांगितले की, कूनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेला लागून असलेल्या सर्व गावांमध्ये चीता मित्र सक्रिय आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये पुढील मुद्द्यांवर सातत्याने जनजागृती केली जात आहे..भीती दूर करण्याचे प्रयत्न:चीते हे निसर्गतः मानव किंवा पाळीव प्राण्यांवर सहज हल्ला करत नाहीत, ही माहिती गावकऱ्यांना दिली जाते.सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण:एखादा चित्ता चुकून जंगलाची सीमा ओलांडून गावात किंवा शेतात आल्यास त्याला इजा न करता आणि स्वतःचा जीव धोक्यात न घालता तातडीने वन विभागाला माहिती द्यावी, याचे प्रशिक्षण गावकऱ्यांना दिले जात आहे.भारतात नामशेष झालेल्या चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा हा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..नामिबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि बोत्सवानातून आले चित्तेया विशेष संवाद कार्यक्रमाला कुलदीप आदिवासी (सिलोरी), संग्राम आदिवासी, राजनंदिनी आदिवासी (हथेडी), मल्हा आदिवासी (सेसईपुरा), शिवम आदिवासी (पालपूर), विनोद आदिवासी (पैरा), रामलखन आदिवासी (कराहल), लालाराम आदिवासी (सेसईपुरा), दौलतराम आदिवासी (सेसईपुरा) आणि सतीश आदिवासी (मोरावन) हे प्रमुख चीता मित्र उपस्थित होते.कूनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पाला सुरुवात होऊन साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण झाला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी नामिबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि बोत्सवाना या देशांतून टप्प्याटप्प्याने चीते भारतात आणण्यात आले आहेत..देशातील चित्त्यांची सद्यस्थिती‘प्रोजेक्ट चीता’ अंतर्गत भारतात चित्त्यांची संख्या सातत्याने वाढत असून, सध्या देशातील चित्त्यांची एकूण संख्या ५२ झाली आहे.कूनो राष्ट्रीय उद्यान:कूनोच्या जंगलात सध्या ४९ चित्ते आहेत.गांधी सागर अभयारण्य:मंदसौर येथील गांधी सागर अभयारण्यात ३ चित्ते ठेवण्यात आले आहेत..भारतात जन्मलेले शावक:या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सध्याच्या ५२ चित्त्यांपैकी ३२ चित्यांचा जन्म भारतात झाला आहे. ही बाब चित्ता पुनर्वसन प्रकल्पाच्या यशाचे मोठे उदाहरण मानली जात आहे.चीता मित्रांशी संवाद साधल्यानंतर राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हेलिकॉप्टरने ग्वाल्हेरकडे रवाना झाल्या. हेलिपॅडवर मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी त्यांना निरोप दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.