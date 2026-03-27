CM Warning: सिलेंडर घरपोच येईल, रांगा लावू नका'; अफवा पसरवणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा इशारा, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आवाहन

दुनियेत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अफवांना पूर्णविराम देत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जनतेला संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. "स्वयंपाकाच्या गॅससाठी किंवा पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा लावण्याची कोणतीही गरज नाही, सर्व पुरवठा सुरळीत आहे," असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे..गुरुवारी गोरखपूर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GIDA) येथील सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. जागतिक स्तरावर इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे इंधनाचा तुटवडा होईल, अशा अफवा काही समाजकंटक पसरवत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे:गॅस एजन्सीबाहेर गर्दी करण्याची गरज नाही. ज्याप्रमाणे नियमितपणे सिलेंडर घरपोच मिळतो, ती व्यवस्था तशीच सुरू राहील. निर्धारित वेळेवर बुकिंग करा, सिलेंडर तुमच्या दारापर्यंत येईल. इंधनाचा साठा मुबलक आहे."काही लोक विनाकारण अफवा पसरवून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका," असे आवाहन त्यांनी केले.ज्यांच्याकडे महिनाभर पुरेल इतका गॅस आहे, त्यांनीही भीतीपोटी ५-६ दिवसांतच नवीन सिलेंडरसाठी धाव घेऊ नये, यामुळे विनाकारण कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते..जागतिक संकट आणि भारताची स्थिती मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक परिस्थितीवर भाष्य करताना म्हटले की:"आज जगभरात इराण-इस्रायल युद्धामुळे हाहाकार आणि अराजकता माजली आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत सुरक्षित आहे आणि आपली विकासयात्रा सुरू आहे. जर हे युद्ध लांबले, तर त्याचा परिणाम सर्वांवर होईल, त्यासाठी आपल्याला मानसिकदृष्ट्या तयार राहावे लागेल आणि सरकारला सहकार्य करावे लागेल.".रामललाचा 'सूर्य टिळक' सोहळाआज २७ मार्च २०२६ रोजी रामनवमीचा मोठा उत्सव साजरा होत आहे. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुपारी १२ वाजता अयोध्येत भगवान सूर्य स्वतः प्रभू रामाचा 'राजतिळक' (सूर्य टिळक) करतील. हा आनंदाचा उत्सव शांततेत साजरा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.प्रशासनाला कडक निर्देशसर्व जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अन्न आणि इंधन पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. साठेबाजी किंवा अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.