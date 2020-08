उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाजवळच डबल मर्डर; मायलेकरांची गोळ्या घालून हत्या

लखनऊ - उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ इथं मुख्यमंत्री निवासस्थानापासून जवळच धक्कादायक घटना घडली आहे. गौतम पल्ली भागातील घरात रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची पत्नी आणि मुलाचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला आहे. IRTS अधिकारी राजीव दत्त वाजपेयी यांची पत्नी आणि 20 वर्षांच्या मुलाला गोळी मारण्यात आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. राजीव दत्त वाजपेयी नवी दिल्लीत रेल्वे मंत्रालयात एग्झिक्युटीव्ह अधिकारी आहेत.

उच्च सुरक्षा असलेल्या भागातील गौतम पल्ली इथं ही घटना घडली आहे. सरकारी बंगल्यात घुसून अधिकाऱ्याची पत्नी आणि मुलाला गोळ्या घालण्यात आल्याच्या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. या ठिकाणापासून मुख्यमंत्री निवासस्थान काहीच अंतरावर आहे. वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले असून पुढील कारवाई करत आहेत. पोलिस महासंचालक एचसी अवस्थीसुद्धा घटनास्थळी पोहोचले आहेत. श्वान पथक, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळावर दाखल झाली असून तपास सुरु आहे.

Bodies of the wife & son of senior railway officer RD Bajpayee have been found in their Railway colony house, today. They have both been shot to death. Prima facie, it does not appear to be an incident of robbery. Investigation underway: Lucknow Police Commissioner Sujeet Pandey pic.twitter.com/2x3JA6c216

