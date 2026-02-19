Dr. Mohan Bhagwat : हिंदूंनी तीन अपत्यांना जन्म द्यावा

लखनौ - ‘हिंदू समाजाला कोणाचा धोका नसला तरी सावध राहणे आवश्यक आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागत यांनी नुकतेच एका भाषणात केले. लखनौ येथील सरस्वती शिशू मंदिर येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. हिंदू समाजाने एकत्र यावे आणि सामर्थ्य संपादन करावे; त्याचप्रमाणे हिंदू कुटुंबाने किमान तीन अपत्यांचा जन्म देण्याबाबत विचार करावा असे आवाहनही भागवत यांनी यावेळी केले..त्याचप्रमाणे त्यांनी हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच आमिष देऊन किंवा धाकाने होणारे धर्मांतर रोखायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी केले. ‘सरासरी प्रजनन दर तीनपेक्षा कमी असल्यास समाज भविष्यात नष्ट होऊ शकतो, असे काही वैज्ञानिक मत आहे. नवविवाहित दांपत्यांना याची जाणीव करून द्यावी आणि विवाहाचा उद्देश केवळ वैयक्तिक इच्छापूर्ती नसून सृष्टीचा पुढे चालवणे हा आहे,’ असेही भागवत म्हणाले..सरसंघचालक भागवत यांना केंद्रीय अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत विचारले असता, भागवत म्हणाले, ‘कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे हे आवश्यकच आहे आणि जर त्या कायद्यात त्रुटी असेल, तर त्यात सुधारणा करण्यास घटनात्मक मार्ग आहे.’.सरसंघचालक म्हणाले...‘मातृशक्ती’ही कुटुंबाचा पाया; महिलांना दुर्बल समजू नये व त्यांना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण द्यावेजातीय भेद संघर्षाचे कारण ठरू नयेत आणि वंचित घटकांना आपलेपणाची भावना देत उन्नती साधावीभारत लवकरच जगाला दिशा देईल; अनेक जागतिक समस्यांची उत्तरे आपल्या सांस्कृतिक परंपरेत आहेतसमाजातील सौहार्द वाढवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर नियमित बैठका घेऊन गैरसमज दूर करावेतअमेरिका आणि चीनमधील काही घटक भारताच्या सामाजिक सौहार्दाविरोधात कार्यरतमंदिरे, विहिरी व स्मशानभूमी सर्व हिंदूंना भेदभावाशिवाय खुली असावीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.