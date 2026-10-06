DRDO Strategic Breakthrough : जमिनीपासून २१ किमी उंचीवर भारताची नजर! ‘डीआरडीओ’कडून ‘हाय अल्टीट्यूड प्लॅटफॉर्म’चे यशस्वी उड्डाण

नवी दिल्ली : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक ‘हाय अल्टीट्यूड प्लॅटफॉर्म’ची (HAPS) यशस्वी चाचणी घेऊन संरक्षण क्षेत्रात नवा मैलाचा दगड गाठला आहे. या प्रायोगिक उड्डाणादरम्यान या हवाई प्रणालीने समुद्रसपाटीपासून तब्बल २१ किलोमीटरची उंची गाठली. तसेच खाली उतरण्याचा संदेश मिळेपर्यंत ही प्रणाली २० किलोमीटरपेक्षा जास्त उंचीवर सलग ३० मिनिटांहून अधिक काळ हवेत स्थिर राहिली. चाचणीनंतर हे उपकरण जमिनीवर सुरक्षितरीत्या परत उतरवण्यात आले आहे..हवेपेक्षा हलकी प्रणाली; आग्रा प्रयोगशाळेची निर्मितीआग्रा येथील ‘एरिअल डिलिव्हरी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट’ने (ADRDE) हे मानवरहित प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहे. ही हवेपेक्षा हलकी (Lighter-than-air) यंत्रणा असून, समताप मंडलात (Stratosphere) राहून दीर्घकाळ अखंडित हवाई निगराणी करण्यासाठी तिची रचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण उड्डाणादरम्यान या यंत्रणेने रिअल-टाईम व्हिडिओ आणि उड्डाणाशी संबंधित सर्व तांत्रिक आकडेवारी अचूकपणे नियंत्रण कक्षाकडे पाठवली. यात इनर्शियल मेजरमेंट युनिट, अत्याधुनिक जीपीएस रिसीव्हर, ऑनबोर्ड कॅमेरे आणि अचूक उंची नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यात आली आहे..‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतील महत्त्वाचे पाऊलभारतीय हवाई दल (IAF), नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA), सेमिलॅक (CEMILAC) आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) यांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबवण्यात आली. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या ऐतिहासिक यशाबद्दल डीआरडीओ, हवाई दल आणि सहभागी उद्योगांचे अभिनंदन केले. "दीर्घकाळ कार्यरत राहणाऱ्या समतापमंडलीय एअरशिपच्या निर्मितीच्या दिशेने 'आत्मनिर्भर भारत' प्रवासातील ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे," असे ते म्हणाले. संरक्षण सचिव आणि डीआरडीओ अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह यांनीही चाचणीत सहभागी सर्व पथकांचे विशेष कौतुक केले..Election Commission of India : विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे वेतन किती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.