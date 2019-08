बंगळूरमध्ये फुटपाथवर घुसली कार, बघा थरारक व्हिडिओ

बंगळूर : बंगळूरमध्ये मद्यधुंद अवस्थेतील एका कारचालकाने थेट फुटपाथवर कार नेत पादचाऱ्यांना उडविल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

#WATCH Bengaluru: A drunk person drove his car over pedestrians on a footpath at HSR Layout locality. The driver was taken into police custody & injured were admitted to hospital. Case registered. #Karnataka pic.twitter.com/mmS8e69MPw

— ANI (@ANI) August 19, 2019