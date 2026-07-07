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Dudhsagar Waterfall : दूधसागर धबधब्याकडे रेल्वे रुळांवरून ट्रेकिंग करणे पडले महागात; 32 पर्यटकांना ठोठावला 'इतका' हजार दंड, RPF ची मोठी कारवाई

Dudhsagar Waterfall illegal trekking news : दूधसागर धबधब्याकडे रेल्वे रुळांवरून बेकायदेशीर ट्रेकिंग करणाऱ्या ३२ पर्यटकांवर आरपीएफने कारवाई करून १६ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.
Dudhsagar Waterfall railway track trekking fine

Dudhsagar Waterfall railway track trekking fine

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बेळगाव : हुबळी विभागाच्या रेल्वे संरक्षण दलाने सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने लागू केलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून दूधसागर धबधबा पाहण्यासाठी रेल्वे रुळांवरून बेकायदेशीर ट्रेकिंग करणाऱ्या ३२ पर्यटकांकडून एकूण १६,००० रुपये दंड वसूल केला (RPF fines tourists on Dudhsagar railway tracks) आहे.

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