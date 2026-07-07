Dudhsagar Waterfall : दूधसागर धबधब्याकडे रेल्वे रुळांवरून ट्रेकिंग करणे पडले महागात; 32 पर्यटकांना ठोठावला 'इतका' हजार दंड, RPF ची मोठी कारवाई

बेळगाव : हुबळी विभागाच्या रेल्वे संरक्षण दलाने सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने लागू केलेल्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करून दूधसागर धबधबा पाहण्यासाठी रेल्वे रुळांवरून बेकायदेशीर ट्रेकिंग करणाऱ्या ३२ पर्यटकांकडून एकूण १६,००० रुपये दंड वसूल केला (RPF fines tourists on Dudhsagar railway tracks) आहे..ही कारवाई रविवारी (ता. ५) विशेष मोहिमेदरम्यान करण्यात आली. कॅसलरॉक येथील आरपीएफ उपनिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकाने दूधसागर आणि सोनाली रेल्वेस्थानकांच्या हद्दीत अचानक तपासणी केली. या कारवाईत ३२ पर्यटक जंगलातून रेल्वेरुळांवर प्रवेश करून दूधसागर धबधब्याकडे जाताना आढळले. त्यांच्यावर रेल्वे कायद्याच्या कलम १४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रत्येकावर ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यामुळे एकूण दंडाची रक्कम १६,००० रुपये झाली आहे..Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी.नैऋृत्य रेल्वे, हुबळी विभागाने पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे मार्गे दूधसागर धबधब्याकडे जाण्यास मनाई केली आहे. तरीही पावसाळ्यात काही पर्यटक जंगलातून लपूनछपून रेल्वेरुळांवर प्रवेश करतात. ज्यामुळे त्यांच्या जीवाला तसेच रेल्वे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होतो..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस.रेल्वे प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, रेल्वेरुळांवर किंवा अन्य प्रतिबंधित भागात बेकायदेशीर प्रवेश करू नये आणि स्वतःच्या सुरक्षेसाठी रेल्वेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. या पार्श्वभूमीवर, वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त आलोककुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आरपीएफ बेळगाव युनिट तसेच वास्को आरपीएफ पोस्टचे प्रभारी यांच्या देखरेखीखाली दूधसागर परिसरात विशेष तपासणी वाढविली आहे..दूधसागर धबधब्याकडे जाणाऱ्या पर्यटकांवर यापूर्वीही कारवाई केली होती. तरीही अनेक पर्यटक या ठिकाणी जाताना दिसत आहेत. जंगल परिसर असल्यामुळे धोका अधिक असतो. त्यामुळे पर्यटकांची खबरदारी म्हणून ही बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.