Rhino Attacks Tiger : वाघाच्या जबड्यातून पिल्लाची सुटका! दुधवा जंगलात गेंड्याच्या मादीचा वाघावर थरारक हल्ला; दुर्मिळ दृश्य video viral!

उत्तर प्रदेश : निसर्गामध्ये आईचे प्रेम आणि तिची संरक्षणात्मक वृत्ती किती प्रबळ असते, याचा प्रत्यय उत्तर प्रदेशातील दुधवा नॅशनल पार्कमध्ये आला आहे. एका वाघाने गेंड्याच्या पिल्लावर शिकार करण्यासाठी दबा धरला होता, मात्र पिल्लाच्या आईने वेळीच धोका ओळखून साक्षात मृत्यूशी दोन हात करत वाघाला पळवून लावले. हा अंगावर शहारे आणणारा दुर्मिळ क्षण एका पर्यटकाने आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला असून, सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.https://x.com/rameshpandeyifs/status/2005114900633563233.नेमकी घटना काय?व्हिडिओमध्ये दिसते की, गेंड्याची माद आपल्या पिल्लासह जंगलात फिरत आहे. पिल्लू आईच्या मागे चालत असते. रस्ता ओलांडताना मादी आजूबाजूच्या परिस्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी थांबते आणि मग पुढे जाते. नेमकी हीच संधी साधून झुडपात लपलेला एक वाघ दबा धरून पिल्लाच्या दिशेने झेपावतो. मात्र, वाघ हल्ला करण्याच्या काही सेकंद आधीच आईला संशय येतो. ती क्षणात मागे वळते आणि चवताळून वाघाच्या अंगावर धावून जाते. गेंड्याचा हा अवतार पाहून वाघ तिथे न थांबता जंगलात पळून जातो. भारतीय वन सेवेचे (IFS) अधिकारी रमेश पांडे यांनी हा व्हिडिओ शेअर करताना, "हा निसर्गाचा एक अद्भुत क्षण आहे," अशा शब्दांत कौतुक केले आहे..दुधवामध्ये गेंड्यांच्या संख्येत वाढदुधवा नॅशनल पार्कचे संचालक एच. राजा मोहन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उद्यानात गेंड्यांचे जतन आणि संवर्धन यशस्वी होत आहे. २०२३ मध्ये येथे ४६ गेंडे होते, ही संख्या आता ५१ वर पोहोचली आहे. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत पाच गेंड्यांची वाढ झाली आहे. या ५१ गेंड्यांमध्ये ३९ प्रौढ (१५ नर, २३ मादी), ६ तरुण आणि ६ पिल्ले (१-३ वयोगटातील) आहेत..आसाम आणि नेपाळच्या गेंड्यांचा मेळदुधवामध्ये गेंड्यांची वस्ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली होती. सुरुवातीला आसाममधून 'बांके' नावाचा नर आणि चार माद्या आणल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर १९८५ मध्ये नेपाळमधून चार माद्या आणि कानपूर प्राणिसंग्रहालयातून 'राजू' नावाचा नर आणला गेला. आसाम आणि नेपाळच्या या गेंड्यांच्या नैसर्गिक संकरामधून त्यांची संख्या आणि अनुवांशिक गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत झाली..वाघ आणि गेंडा या दोन्ही प्राण्यांमध्ये होणारी अशी झुंज निसर्गात अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते. गेंड्याच्या मादीने दाखवलेल्या या शौर्यामुळे केवळ एका जिवाचे रक्षण झाले नाही, तर दुधवामधील गेंड्यांच्या वाढत्या कुटुंबाची सुरक्षितताही सिद्ध झाली आहे.