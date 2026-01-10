देश

Rhino Attacks Tiger : वाघाच्या जबड्यातून पिल्लाची सुटका! दुधवा जंगलात गेंड्याच्या मादीचा वाघावर थरारक हल्ला; दुर्मिळ दृश्य video viral!

Dudhwa National Park : दुधवा नॅशनल पार्कमध्ये गेंड्याच्या मादीने वाघावर हल्ला करून आपल्या पिल्लाचे प्राण वाचवले, हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. निसर्गातील मातृत्वाची ताकद दाखवणारा हा दुर्मिळ व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Rare Wildlife Moment Captured in Dudhwa National Park

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : निसर्गामध्ये आईचे प्रेम आणि तिची संरक्षणात्मक वृत्ती किती प्रबळ असते, याचा प्रत्यय उत्तर प्रदेशातील दुधवा नॅशनल पार्कमध्ये आला आहे. एका वाघाने गेंड्याच्या पिल्लावर शिकार करण्यासाठी दबा धरला होता, मात्र पिल्लाच्या आईने वेळीच धोका ओळखून साक्षात मृत्यूशी दोन हात करत वाघाला पळवून लावले. हा अंगावर शहारे आणणारा दुर्मिळ क्षण एका पर्यटकाने आपल्या कॅमेऱ्यात टिपला असून, सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

https://x.com/rameshpandeyifs/status/2005114900633563233

Uttar Pradesh
tiger
Rhino
Wildlife
national park

