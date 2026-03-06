देश

Dudhwa Tiger Reserve: जंगलात दुर्मिळ संघर्ष! वाघाने केली महाकाय गेंड्याची शिकार ; नेमकी घटना काय?

Tiger Kills Female Rhino at Dudhwa Tiger Reserve: लखीमपुर खेरी दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये वाघाने महाकाय मादी गेंड्यावर हल्ला करून तिची हत्या केली. वन्यजीव प्रशासनाने इतर गेंड्यांच्या सुरक्षिततेसाठी गस्त वाढवली असून, थरारक घटना वन्यजीव प्रेमींमध्ये चर्चेला आणली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
लखीमपुर खेरी येथील दुधवा टायगर रिझर्व्हमधून (Dudhwa Tiger Reserve) निसर्गाच्या साखळीतील एक दुर्मिळ पण थरारक घटना समोर आली आहे. जंगलाचा राजा मानल्या जाणाऱ्या वाघाने चक्क एका महाकाय गेंड्यावर हल्ला करून त्याला ठार केले आहे.

