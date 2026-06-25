Fish Farming : मच्छीमारीतून कोट्यवधींची कमाई! सरकारचा ९ हजार कोटींचा मोठा प्लॅन, जाणून घ्या संपूर्ण योजना

मध्य प्रदेशला मत्स्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशात अव्वल आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी आणि दूरगामी योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २२ जून रोजी 'मछुआ कल्याण आणि मत्स्य विकास विभागाच्या' कामांचा एक उच्चस्तरीय आढावा घेतला. .या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याच्या 'एकीकृत मत्स्योद्योग नीती २०२६' (Integrated Fisheries Policy 2026) चे अत्यंत सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले असून, या धोरणामुळे मध्य प्रदेशात मछली पालन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी ९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक (Investment) येत आहे.या अंतर्गत राज्यात २ लाख ९१ हजार ९३८ केजच्या (Cages) प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठीचे अधिकृत कार्यादेश (Work Orders) देखील जारी करण्यात आले आहेत. या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले प्रमुख निर्णय आणि दिलेले निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत:.मोती उत्पादनाला मिळणार प्रोत्साहनमध्य प्रदेशातील जलस्रोतांचा वापर करून राज्यात मोती उत्पादनाला (Pearl Production) मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली जाईल. यासाठी ज्या राज्यांमध्ये मोती उत्पादनाचा व्यवसाय यशस्वीपणे चालवला जातो, तिथल्या 'बेस्ट प्रॅक्टिसेस'चा (उत्कृष्ट पद्धतींचा) सखोल अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी मध्य प्रदेशात सुनिश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत..प्रत्येक जिल्ह्यात 'हॅचरी'; पुढील अडीच वर्षांत राज्य होणार 'आत्मनिर्भर'मत्स्य उत्पादनात राज्याला स्वयंपूर्ण बनवणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला एक मोठे उद्दिष्ट दिले आहे. पुढील अडीच वर्षांत मध्य प्रदेशला माशांचे बीज (Fish Seed) इतर कोणत्याही राज्यांतून बाहेरून खरेदी करावे लागू नये, या एकाच ध्येयाने विभागाने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक 'हॅचरी' (Hatchery - मत्स्य बीज केंद्र) सक्तीने विकसित केली जाईल, जेणेकरून स्थानिक मच्छीमारांना आणि शेतकऱ्यांना माशांचे बीज सहज व सुलभतेने उपलब्ध होईल आणि राज्यातील एकूण उत्पादनात मोठी वाढ होईल..कोल्ड चेन उभारणी, ब्रँडिंग आणि जल पर्यटनाला गतीकोल्ड चेन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर - राज्यातील वाढते मत्स्य उत्पादन लक्षात घेऊन मासे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी 'कोल्ड चेन' (Cold Chain) आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित केल्या जातील.निर्यात नेटवर्क - मध्य प्रदेशातील मत्स्य उत्पादनाचे ब्रँडिंग करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची निर्यात (Export) वाढवण्यासाठी आवश्यक नेटवर्किंगला प्रोत्साहन दिले जाईल.जलीय इको-सिस्टम आणि जल पर्यटन - नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जलचरांच्या संरक्षणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी आपसात समन्वय ठेवून काम करावे. तसेच जलसंपदेवर आधारित पर्यटन उपक्रमांचा (Water-based Tourism) विस्तार करण्यासाठी एक ठोस कार्ययोजना (Action Plan) तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले..'मछुआ क्रेडिट कार्ड' मध्ये मध्य प्रदेश देशात दुसऱ्या स्थानावरया बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, अंतर्गत जलक्षेत्रात (Inland Water Area) मच्छीमारांना 'मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) वितरित करण्याच्या बाबतीत मध्य प्रदेशने संपूर्ण देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय स्तरावर अंतर्गत मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल मध्य प्रदेशातील सिवनी (Seoni) जिल्ह्याला वर्ष २०२३-२४ साठी देशात प्रथम क्रमांक मिळाला आहे, जी राज्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.