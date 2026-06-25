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Fish Farming : मच्छीमारीतून कोट्यवधींची कमाई! सरकारचा ९ हजार कोटींचा मोठा प्लॅन, जाणून घ्या संपूर्ण योजना

मध्य प्रदेशला मत्स्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशात अव्वल आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी आणि दूरगामी योजना आखली आहे.
MP government fisheries development scheme

MP government fisheries development scheme

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेशला मत्स्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशात अव्वल आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी आणि दूरगामी योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी २२ जून रोजी 'मछुआ कल्याण आणि मत्स्य विकास विभागाच्या' कामांचा एक उच्चस्तरीय आढावा घेतला.

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