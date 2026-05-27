Ebola Cases: कोरोना विसरा... आता भारताच्या दारात ‘इबोला’! बंगळूरमध्ये महिला विलगीकरणात, नागपूरमध्येही वाढली चिंता

इबोला या अत्यंत घातक विषाणूने भारतात प्रवेश केल्याची भीतीदायक माहिती समोर आली आहे. युगांडाहून भारतात आलेल्या एका महिलेत इबोलासारखी गंभीर लक्षणे आढळल्याने तिला बंगळूरमध्ये विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नागपूरमध्येही युगांडातून आलेल्या एका प्रवाशाला २१ दिवसांच्या होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. हा विषाणू कोरोनापेक्षा अधिक धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..आफ्रिकेतील साथ आणि भारतातील धोकाअफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये इबोलाने थैमान घातले आहे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा आणि दक्षिणी सूडान या देशांमध्ये आतापर्यंत दोनशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारांहून अधिक लोकांना याची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. या विषाणूची मृत्युदर ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे तो अत्यंत भयावह मानला जातो.इबोला ही एक गंभीर व्हायरल आजार आहे. यामुळे रक्तस्राव, हेमोरेजिक ताप आणि मानवी अवयव निकामी होण्याची शक्यता असते. संक्रमित व्यक्तीच्या रक्त, लाळ, घाम यांसारख्या शरीरातील द्रव पदार्थांच्या थेट संपर्कातून हा विषाणू पसरतो. सध्या या आजारावर कोणतेही प्रभावी लसीकरण किंवा औषध उपलब्ध नसल्याने तो अधिकच जीवघेणा ठरत आहे..'बुन्डिबुग्यो' स्ट्रेनची वाढता धोकाआफ्रिकेतील वाढत्या 'बुन्डिबुग्यो' स्ट्रेनच्या पार्श्वभूमीवर भारतातही सतर्कता वाढवण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) यास जागतिक सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारनेही इबोलाग्रस्त देशांमध्ये अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा सल्ला नागरिकांना दिला आहे.केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी सोमवारी यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत भारतातील सध्याच्या तयारीची सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर DGCA नेही विमानतळांसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..नागपूरमध्ये ४७ वर्षीय प्रवाशावर नजरनागपूर विमानतळ हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. युगांडाहून नागपुरात आलेल्या ४७ वर्षीय एका पुरुषाला मनपाच्या आरोग्य विभागाने २१ दिवसांच्या होम आयसोलेशनमध्ये ठेवले आहे. सध्या त्याला कोणतीही लक्षणे नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, लक्षणे दिसल्यास त्याला तात्काळ रुग्णालयात हलविण्याची तयारी करण्यात आली आहे. प्रवाशाने इबोला रुग्णाच्या संपर्कात नसल्याचा दावा केला आहे. तरीही आरोग्य विभागाकडून त्याच्यावर दररोज नजर ठेवली जाणार आहे.नागपूर महानगरपालिकेने या संकटाचा सामना करण्यासाठी वेगवान तयारी सुरू केली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र आयसोलेशन वॉर्ड उभारण्याचे काम सुरू आहे. जीवनरक्षक औषधे आणि आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करण्यात येत आहे. 'बुन्डिबुग्यो' स्ट्रेनसाठी अद्याप कोणतीही अधिकृत लस उपलब्ध नसल्याने खबरदारीचा भाग म्हणून ही सर्व उपाययोजना राबवली जात आहे..नागरिकांनी घ्यावी काळजीआरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, इबोला हा विषाणू अत्यंत संक्रामक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, व्यक्तिगत स्वच्छतेची काळजी घ्यावी आणि परदेश प्रवास करताना सावधगिरी बाळगावी. लक्षणे जसे की तीव्र ताप, अंग दुखणे, उलटी किंवा रक्तस्राव दिसल्यास तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात संपर्क साधावा.भारत सरकार आणि राज्य सरकारे सतर्क झाली असून, परिस्थितीवर नजर ठेवली जात आहे. सध्यातरी नियंत्रणात असले तरी, सर्व स्तरांवर सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.