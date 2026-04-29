Chittaura lake: गाझीचा पराभव झाला तिथे उभं राहणार इको-टुरिझमचं नवं केंद्र, महाराजा सुहेलदेव यांच्या शौर्याचा वारसा जपणार

बहराइच जिल्ह्यातील चित्तौरा तलाव आता उत्तर प्रदेशातील इको-टुरिझमचे एक मोठे केंद्र म्हणून नावारूपाला येणार आहे. योगी सरकारने या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारसा असलेल्या स्थळाला 'टुरिझम आयकॉन' बनवण्यासाठी ४.१० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे..राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता जारी केला आहे. पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह यांनी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराजा सुहेलदेव यांच्या कर्मस्थळीला खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली वाहिली जाईल, असे सांगितले आहे..कोट्यवधी रुपयांचा कायापालट: काय आहेत नवीन सुविधा?या प्रकल्पांतर्गत चित्तौरा झील परिसरात आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत:कॅफेटेरिया ब्लॉक: पर्यटकांसाठी १५८.८३ लाख रुपये खर्चून भव्य कॅफेटेरिया उभारला जाईल.बोटिंग आणि डेक: जलपर्यटनासाठी ५६.४१ लाख रुपये खर्चून बोट जेट्टी आणि डेकची निर्मिती केली जाईल.आधुनिक सोयी: सीसीटीव्ही यंत्रणा, बायो-फेंसिंग, गार्डन, इंटरलॉकिंग रस्ते, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि भव्य प्रवेशद्वार यांसारख्या सुविधा येथे असतील.बैठक व्यवस्था: पर्यटकांना निसर्गाच्या सानिध्यात बसण्यासाठी आणि विश्रांतीसाठी विशेष जागा तयार केल्या जातील..ऐतिहासिक आणि शौर्याचा वारसाचित्तौरा झील ही केवळ एक नैसर्गिक जागा नाही, तर ती ११ व्या शतकातील शौर्याची साक्ष देणारी भूमी आहे:याच तलावाच्या काठी महाराजा सुहेलदेव यांनी महमूद गजनवीचा भाचा सय्यद सालार मसूद गाझी याचा भीषण युद्धात पराभव केला होता. येथील विकासकामांमुळे महाराजा सुहेलदेव यांचा पराक्रम आणि गौरवशाली इतिहास नव्या पिढीसमोर येईल..पौराणिक महत्व: मुनी अष्टावक्र यांचे वास्तव्यया स्थळाचा संबंध त्रेतायुगाशीही जोडला जातो. असे मानले जाते की, राजा जनकाचे गुरु मुनी अष्टावक्र यांचा आश्रम याच तलावाच्या काठी होता.पौराणिक काळी याला 'टेढी नदी' म्हटले जायचे. मुनी अष्टावक्र यांचे शरीर ज्याप्रमाणे आठ ठिकाणी वाकलेले होते, त्याचप्रमाणे या नदीचा प्रवाह देखील नागमोडी आणि वाकलेला आहे, अशी श्रद्धा आहे..पर्यटनात मोठी वाढबहराइचमध्ये पर्यटकांचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. २०२५ मध्ये ३४ लाखांहून अधिक पर्यटकांनी या जिल्ह्याला भेट दिली होती. चित्तौरा झीलचा विकास झाल्यानंतर हा आकडा अधिक वाढेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. ही घोषणा बहराइचच्या विकासाला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.