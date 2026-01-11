देश

हवाला मार्गे कोलकाताहून I-PAC च्या गोवा कार्यालयात पोहोचले 20 कोटी, ईडीचा खळबळजनक दावा!

ED Alleges 20 Crore Hawala Funding to I-PAC During Goa Elections : हवाला जाळ्यातून कोलकाताहून गोव्यात २० कोटी; I-PAC च्या निवडणूक कामकाजावर ईडीची संशयाची सुई
₹20 Crore Mystery Trail: ED Flags Kolkata-to-Goa Money Route Linked to I-PAC

₹20 Crore Mystery Trail: ED Flags Kolkata-to-Goa Money Route Linked to I-PAC

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या कथित कोळसा तस्करी प्रकरणातून मिळालेल्या सुमारे २० कोटी रुपयांची रक्कम एका गुंतागुंतीच्या हवाला जाळ्याद्वारे कोलकाताहून गोव्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली. ही रक्कम इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या गोवा कार्यालयात हस्तांतरित झाली. २०२१-२२ मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या पैशांचा वापर राजकीय मोहिमा आणि कार्यक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी करण्यात आला असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. मात्र, हे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Goa
Goa Assembly Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com