हवाला मार्गे कोलकाताहून I-PAC च्या गोवा कार्यालयात पोहोचले 20 कोटी, ईडीचा खळबळजनक दावा!

ईडीने कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या कथित कोळसा तस्करी प्रकरणातून मिळालेल्या सुमारे २० कोटी रुपयांची रक्कम एका गुंतागुंतीच्या हवाला जाळ्याद्वारे कोलकाताहून गोव्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली. ही रक्कम इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) या राजकीय सल्लागार कंपनीच्या गोवा कार्यालयात हस्तांतरित झाली. २०२१-२२ मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या पैशांचा वापर राजकीय मोहिमा आणि कार्यक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी करण्यात आला असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. मात्र, हे आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे..ईडीच्या दाव्यानुसार, गोव्यात कोणताही पुरावा मागे राहू नये म्हणून हे व्यवहार सहा वेळा वेगवेगळ्या व्यक्तींमार्फत हाताळण्यात आले. तपासात असे समोर आले की, एकूण बेकायदेशीर उत्पन्न सुमारे २,७४२ कोटी रुपयांचे होते, ज्यापैकी काही भाग (सुमारे २० कोटी) I-PAC च्या गोवा कारवायांसाठी वापरला गेला..हवाला जाळ्याची टप्प्याने उकलईडीच्या तपासकर्त्यांनी नवी दिल्लीतील एका नॉन-बँकिंग फायनान्शियल सर्व्हिसेस (एनबीएफसी) कंपनीच्या माजी संचालकाशी जोडलेल्या पैशांचा मागोवा घेतला. या व्यक्तीने "मुन्ना" नावाच्या व्यक्तीशी संपर्क साधून पैशांच्या हस्तांतरणाची योजना आखली असल्याचा आरोप आहे. मुन्नाने पुढे हवाला नेटवर्कच्या दुसऱ्या सदस्याशी जोडणी केली, ज्यामुळे निधी कोलकातास्थित हवाला फर्मच्या व्यवस्थापकापर्यंत पोहोचला.ईडीचा असा दावा आहे की, व्यवस्थापकाने आपल्या जबाबात कबूल केले की, त्याने २०२१-२२ दरम्यान गोव्यात रोख रकमेचे वितरण केले. ही रोख रक्कम एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला देण्यात आली, ज्याने नंतर कंपनीच्या संचालक आणि त्याच्या बहिणीशी संपर्क केला. एजन्सीच्या मते, या दोन्ही कंपन्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान I-PAC साठी मोहिमा आणि कार्यक्रम हाताळत होत्या..गोवा कारवाया आणि छापेमारीईडीने न्यायालयाला सांगितले की, त्या काळात I-PAC चे सह-संस्थापक आणि संचालक प्रतीक जैन गोव्यात कंपनीच्या कन्सल्टन्सी कामकाजाचे निरीक्षण करत होते. या निष्कर्षांवर आधारित, ८ जानेवारीला नवी दिल्ली आणि कोलकाता येथील १० ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यात मध्य कोलकातातील लाउडन स्ट्रीटवरील जैन यांचे निवासस्थानही समाविष्ट होते..कथित कोळसा तस्करीशी जोडणीएजन्सीचा आरोप आहे की, या प्रकरणातील निधीची लिंक अनुप माजी यांच्या नेतृत्वाखालील कोळसा तस्करीशी आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी पश्चिम बंगाल आणि झारखंडच्या काही भागात ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाच्या परिसरातून कोळसा चोरला आणि बेकायदेशीर उत्खनन केले. चोरीचा कोळसा बांकुरा, पूर्वा वर्धमान आणि पुरुलिया जिल्ह्यांतील कारखाने आणि प्लांटना विकला गेला असल्याचा दावा आहे.कारखान्यांच्या मालकांकडून रोख रक्कम मिळाली, जी सिंडिकेट सदस्यांनी पश्चिम वर्धमान जिल्ह्यातील आसनसोल उपविभागातील भामुरिया भागातील कार्यालयात गोळा केली. ईडीचे हे आरोप सध्या तपासात आहेत..