CBI Arrests ED officers : दुसऱ्यांवर धाडी टाकणाऱ्या ED अधिकाऱ्यांवरच CBI ची झडप! केसमधून वाचवण्यासाठी केला होता 'हा' मोठा सौदा

देशभरात आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांवरच आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मोठी कारवाई केली आहे. एका प्रकरणात कारवाईचा धाक दाखवून आणि त्यातून सही सलामत बाहेर काढण्याचे आमिष दाखवून तब्बल ५ लाख रुपयांची लाच घेणाऱ्या ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांना सीबीआयच्या पथकाने लखनौमध्ये सापळा रचून रंगेहाथ पकडले. केंद्रीय तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनाच लाचखोरीच्या प्रकरणात बेड्या ठोकण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..लखनौ झोनच्या ईडी कार्यालयात कार्यरत असलेले वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार आणि हेड कॉन्स्टेबल मनोज द्विवेदी अशी सीबीआयने अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत..पृथ्वीवरून बेडूक संपले तर काय होईल? वाचा खास माहिती!.'मदती'च्या नावाखाली ५ लाखांची मागणीसीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या वडिलांना लखनौ येथील ईडी कार्यालयाकडून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात चौकशीसाठी दोन वेळा अधिकृत समन्स बजावण्यात आले होते. या चौकशीच्या फेऱ्यातून नाव वगळण्यासाठी आणि प्रकरणात सवलत देण्याच्या बदल्यात हेड कॉन्स्टेबल मनोज द्विवेदी याने तक्रारदाराकडे ५ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार यांच्या सांगण्यावरूनच हा सर्व व्यवहार सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला होता..समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!.नोटांचे बंडल हातात पडताच सीबीआयची धाड; दोघांचीही कसून चौकशी सुरूलाच देण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित तक्रारदाराने थेट सीबीआयकडे धाव घेऊन या प्रकाराची सविस्तर तक्रार नोंदवली. सीबीआयने या तक्रारीची पडताळणी करून २३ ऑक्टोबर रोजी लखनौमध्ये अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून ५ लाख रुपयांची रोकड स्वीकारत असतानाच सीबीआयच्या पथकाने झडप घालून मनोज द्विवेदीला रंगेहाथ ताब्यात घेतले. त्यानंतर या कटात सामील असलेले ईडीचे अधिकारी दीपक कुमार यांनाही अटक करण्यात आली असून, या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा तपास सीबीआय करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.