Kashmir School: काश्मीरमधील शिक्षणसंस्था ७ मार्चपर्यंत बंद

श्रीनगर : इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर खोऱ्यात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून जम्मू-काश्मीर सरकारने ७ मार्चपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..शिक्षणमंत्री सकिना इटू यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ‘‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी सरकारने रविवारपर्यंत सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ असे त्या म्हणाल्या. ‘‘सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यमापन केल्यानंतरच शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..खामेनेई यांच्या झालेल्या हत्येनंतर जम्मू-काश्मीरच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू आहेत. दरम्यान, दोन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या हिवाळी सुट्टीनंतर इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शाळा सोमवारपासून पुन्हा सुरू होणार होत्या. यापूर्वी २३ फेब्रुवारी रोजी काश्मीर विभाग आणि जम्मू विभागातील ९वी ते १२वीच्या वर्गांचे शैक्षणिक उपक्रम ७० दिवसांहून अधिक काळाच्या हिवाळी सुट्टीनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.