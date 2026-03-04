देश

Kashmir School: काश्मीरमधील शिक्षणसंस्था ७ मार्चपर्यंत बंद

Official order on J&K school closure: काश्मीरमध्ये निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद, सरकारचा निर्णय
Closed school gates in Kashmir following government orders till March 7.

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीनगर : इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर काश्मीर खोऱ्यात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून जम्मू-काश्मीर सरकारने ७ मार्चपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

