EduLeaders: रात्री तयार होते अभ्यासाचे साहित्य, सकाळी वर्गात वापर! ४५ हजार शिक्षकांचे नेटवर्क; २० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत डिजिटल शिक्षण

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी शिक्षकांनी सुरू केलेल्या ‘एडुलीडर्स’ या स्वयंसेवी चळवळीची चर्चा होत आहे. कोरोना काळात अवघ्या १०० शिक्षकांना सोबत घेऊन सुरू झालेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून आज राज्यातील सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य पोहोचत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या चळवळीचे संस्थापक आणि बस्ती येथील राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त शिक्षक डॉ. सर्वेश मिश्र यांनी शिक्षकांना डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी एकत्र आणले. या उपक्रमांतर्गत राज्यभरातील ४५ हजार शिक्षकांना ‘मास्टर ट्रेनर’ म्हणून तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे..यंदाच्या राज्यस्तरीय सन्मान सोहळ्यात गोरखपूरमधील विश्वनाथपूर आदर्श विद्यालयाचे साहाय्यक शिक्षक अभय पाठक यांना ‘एडुलीडर्स’ राज्यस्तरीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले. शाळेतील दैनंदिन उपक्रम, विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि अध्ययन निष्पत्ती सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची या पुरस्कारासाठी दखल घेण्यात आली.कोरोना काळात सुरू झाली चळवळमार्च २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांनी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली.या काळात डॉ. सर्वेश मिश्र यांनी व्हॉट्सॲप आणि वेबिनारच्या माध्यमातून १०० तंत्रस्नेही शिक्षकांना एकत्र आणले. त्यातून ‘एडुलीडर्स’ या मंचाची सुरुवात झाली. डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, ते शिक्षकांपर्यंत पोहोचवणे आणि वर्गातील अध्यापन अधिक परिणामकारक बनवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..रात्री साहित्य तयार, सकाळी वर्गात वापरउत्तर प्रदेशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये या मंचाचे समन्वयक कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विविध विषयांतील शिक्षक एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजूषा, सराव साहित्य, शैक्षणिक उपक्रम आणि डिजिटल सामग्री तयार करतात.या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दुसऱ्या दिवसासाठीचे शैक्षणिक साहित्य रात्री १० वाजेपर्यंत अंतिम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानंतर ते व्हॉट्सॲप आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून शिक्षकांपर्यंत पोहोचवले जाते. शिक्षक या साहित्याचा वापर वर्गातील अध्यापनासाठी करतात. आवश्यकतेनुसार ते पालकांपर्यंतही पोहोचवले जाते..‘निपुण प्रवाह’ ते ‘संस्कार प्रवाह’विद्यार्थ्यांचा केवळ अभ्यासच नव्हे, तर भाषा, तर्कशक्ती, मूल्यशिक्षण आणि शारीरिक आरोग्य यांचाही विकास व्हावा, यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.निपुण प्रवाह आणि ज्ञान गंगा : पायाभूत साक्षरता, वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञान विकसित करण्यावर भर.बाल सवाल आणि शब्द भंडार : शब्दसंग्रह वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे प्रश्न.बूझो तो जानें : बौद्धिक कोडी, गणितीय खेळ आणि तर्कशक्तीला चालना देणारे उपक्रम.संस्कार प्रवाह : मूल्यशिक्षण, सामाजिक जाणीव आणि चांगल्या सवयी विकसित करण्यासाठी उपक्रम.योग प्रवाह : विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक स्वास्थ्यासाठी योग आणि संबंधित कृती.या माध्यमातून नियमित अभ्यासाबरोबरच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो..अभय पाठक यांचा राज्यस्तरीय सन्मानगोरखपूर जिल्ह्यातील चौरी-चौरा परिसरातील विश्वनाथपूर आदर्श विद्यालयात कार्यरत असलेले साहाय्यक शिक्षक अभय पाठक यांनी शाळेतील अध्यापन पद्धतीत विविध नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले. प्रार्थना, वर्गातील उपक्रम, क्रीडांगण आणि अभ्यासक्रमेतर कृती यांचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंध जोडण्यावर त्यांनी भर दिला.विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यांना राज्यस्तरीय ‘एडुलीडर्स’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या सन्मानातून शाळेच्या पातळीवर शिक्षकांनी केलेल्या प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे चित्र आहे.शिक्षकांच्या पुढाकाराला प्रशासकीय पाठिंबागोरखपूरचे बेसिक शिक्षण अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी यांनी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांनी स्वतःहून पुढाकार घेणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले आहे. सरकारी यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अशा शिक्षक-केंद्रित उपक्रमांची जोड मिळाल्यास शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुधारण्यास मदत होऊ शकते.शालेय शिक्षणाचे माजी महासंचालक विजय किरण आनंद, माजी बेसिक शिक्षण मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी आणि माजी संचालक सर्वेंद्र विक्रम बहादूर सिंह यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केल्याचे सांगण्यात आले आहे..आर्थिक मदतीपेक्षा शिक्षकांच्या सहभागावर भर‘एडुलीडर्स’चे वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षकांनीच शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, त्याची देवाणघेवाण करणे आणि इतर शिक्षकांना डिजिटल साधनांचा वापर शिकवणे. सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय शिक्षकांच्या सहभागातून हे नेटवर्क उभे राहिल्याचा आयोजकांचा दावा आहे.राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील शिक्षकांना एकत्र आणणे, विद्यार्थ्यांसाठी नियमित शैक्षणिक साहित्य तयार करणे आणि वर्गातील अध्यापनात नवे प्रयोग करणे, या माध्यमातून सरकारी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या उपक्रमाची प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणामकारकता विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीच्या सातत्यपूर्ण मूल्यमापनातून स्पष्ट होऊ शकते.‘एडुलीडर्स’चे वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षकांनीच शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, त्याची देवाणघेवाण करणे आणि इतर शिक्षकांना डिजिटल साधनांचा वापर शिकवणे. सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय शिक्षकांच्या सहभागातून हे नेटवर्क उभे राहिल्याचा आयोजकांचा दावा आहे.राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील शिक्षकांना एकत्र आणणे, विद्यार्थ्यांसाठी नियमित शैक्षणिक साहित्य तयार करणे आणि वर्गातील अध्यापनात नवे प्रयोग करणे, या माध्यमातून सरकारी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या उपक्रमाची प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणामकारकता विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीच्या सातत्यपूर्ण मूल्यमापनातून स्पष्ट होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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