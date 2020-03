गरिब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांगांना मिळणार तीन महिन्यांचे एकदाच पैसे

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशभरात लॉकडाऊन सुरु असताना आता सरकारने गरिब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा स्त्रिया आणि दिव्यांगांना पुढील तीन महिन्यांची आर्थिक मदत एकदाच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्रॅम (एनएसएपी) अंतर्गत देशभरातील गरिब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा स्त्रिया व विविध प्रकारे दिव्यांग असलेल्या नागरिकांना महिन्यांला पैसे दिले जातात. पण, कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे केंद्र सरकारने या नागरिकांना पुढील तीन महिन्यांचे पैसे एकदाच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत हा कार्यक्रम येत असून, देशभरातील 2.98 कोटी नागरिक या योजनेचा लाभ घेतात. या योजनेंतर्गत मदत म्हणून देण्यात येणारी रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हे तीन महिन्यांचे पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. या योजनेंतर्गत 60 ते 79 वय असलेल्या गरिब ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 200 रुपये, तर 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना 500 रुपये दिले जातात. तसेच 40 ते 79 वय असलेल्या विधवा स्त्रियांना 300 रुपये दरमहा आणि 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना 500 रुपये दिले जातात. 79 वयापर्यंतच्या दिव्यांगांना 300 रुपये, तर 80 वर्षांवरील दिव्यांगांना 500 रुपये दिले जातात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती.

Web Title: Elderly differently-abled widows to get 3 months pension in advance