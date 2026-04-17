Chardham Yatra 2026: 3000 मीटरवरही तात्काळ उपचार! चारधाम यात्रेत हार्ट अटॅक-ऑक्सिजनसाठी खास व्यवस्था, कशी घ्यावी काळजी?

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रा २०२६ आता अवघ्या काही दिवसांवर आली असून, ही यात्रा भाविकांसाठी सुरक्षित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक 'स्पेशल मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे. ३००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर ऑक्सिजनची कमतरता आणि हार्ट अटॅकचा धोका लक्षात घेऊन, संपूर्ण मार्गावर आरोग्य सेवांचे जाळे विणण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या चारही धामांच्या मार्गावर भाविकांना कोणत्याही आरोग्य समस्येचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुनीता टम्टा यांनी कडक निर्देश दिले आहेत..उंचीवरील आव्हाने आणि धोकाचारधाम आणि हेमकुंड साहिब ही तीर्थक्षेत्रे ३००० ते ४००० मीटर उंचीवर वसलेली आहेत. या भागात खालील समस्यांचा धोका सर्वाधिक असतो:हाय अल्टिट्यूड सिकनेस: डोकेदुखी, उलट्या होणे आणि चक्कर येणे.ऑक्सिजनची कमतरता: श्वास घेण्यास त्रास होणे.हृदयविकार: चढणीच्या मार्गावर हृदयविकाराचा झटका (Heart Attack) येण्याची शक्यता.डिहायड्रेशन: पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे येणारा थकवा..आरोग्य विभागाची तयारी (महत्त्वाचे मुद्दे)१. तज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती: यात्रा मार्गावर तब्बल १३५० डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफ तैनात करण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारी आणि खासगी मेडिकल कॉलेजमधील तज्ञांचा समावेश असेल.२. मेडिकल रिलीफ पोस्ट (MRP): प्रवासात कुठेही प्रकृती बिघडल्यास तात्काळ मदत मिळावी म्हणून २५ नवीन मेडिकल रिलीफ पोस्ट तयार करण्यात आले आहेत.३. डॉक्टरांना विशेष प्रशिक्षण: उच्च हिमालयीन क्षेत्रातील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि आपत्कालीन स्थितीत त्वरित उपचार (उदा. सीपीआर) देण्यासाठी डॉक्टरांना विशेष ट्रेनिंग दिले जात आहे.४. स्क्रीनिंग व्यवस्था: यात्रेच्या सुरुवातीलाच भाविकांचे मेडिकल चेकअप केले जाईल, जेणेकरून कोणाची तब्येत खराब असेल तर त्यांना आधीच कल्पना दिली जाईल..यात्रेकरूंसाठी विशेष सूचनाआरोग्य विभागाने सर्व भाविकांना विनंती केली आहे की:प्रवासादरम्यान पाणी भरपूर प्यावे.चढताना घाई करू नये आणि मध्येच विश्रांती घ्यावी.प्रकृती थोडीही बिघडल्यास जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा.जरी ही आव्हाने कठीण असली, तरी उत्तराखंड सरकारची तयारी पाहता भाविकांचा प्रवास सुकर होईल, अशी अपेक्षा आहे.