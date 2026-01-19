लेकी बनणार 'ग्लोबल शेफ'! हे सरकार मुलींना हॉटेल मॅनेजमेंटसाठी देणार स्कॉलरशिप; परदेशात प्रशिक्षणाचीही संधी

एका खाजगी विद्यापीठात आयोजित 'शेफ संवाद' कार्यक्रमातउत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी व्हर्च्युअली सहभागी होत मुलींसाठी या नवीन योजनेची घोषणा केली. पर्यटन आणि कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून लवकरच याचा आराखडा (Action Plan) तयार केला जाणार आहे..आर्थिक मदत आणि स्कॉलरशिपहॉटेल मॅनेजमेंट, कुकरी आर्ट्स आणि शेफशी संबंधित अभ्यासक्रम महागडे असतात. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीअभावी मुलींचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी सरकार स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप देणार आहे. यामुळे राज्यातील मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण घेऊन देश-विदेशात स्वतःची ओळख निर्माण करता येईल..'लोकल ते ग्लोबल'चा मंत्रमुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तराखंडची पारंपरिक खाद्यसंस्कृती ही राज्याची ओळख आहे. 'मिलेट्स' (श्रीअन्न) आधारित पदार्थांना आज जगभरात मागणी आहे. राज्यातील महिला आणि युवा शेफ जर या पारंपरिक चवीला जागतिक दर्जाच्या सादरीकरणाची (Presentation) जोड देतील, तर उत्तराखंडचे नाव जगभरात होईल..परदेशात प्रशिक्षणाची संधीया योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ भारतातच नव्हे, तर पात्र विद्यार्थिनींना परदेशात जाऊन प्रशिक्षण घेण्याची आणि 'एक्स्पोजर' मिळवण्याची संधी सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय हॉटेल इंडस्ट्रीमधील बारकावे शिकून या मुली राज्यात परतल्यावर स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करू शकतील..नोकरी मागणारे नाही, तर देणारे बना'उत्तराखंडचा तरुण आता केवळ नोकरी मागणारा उरला नसून तो नोकरी देणारा (Job Creator) बनत आहे,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले. स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन राज्याला कौशल्य, पर्यटन आणि फूड इंडस्ट्रीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे..योजनेचे फायदे -* मुलींना स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल.* राज्याच्या पर्यटन आणि हॉटेल उद्योगाला कुशल मनुष्यबळ मिळेल.ही योजना केवळ एक शैक्षणिक मदत नसून, ती उत्तराखंडच्या मुलींना आत्मविश्वासाने जागतिक व्यासपीठावर उभे करण्याची एक चळवळ आहे. यामुळे 'शेफ' या पेशाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही नवी दिशा मिळेल.* उत्तराखंडच्या पारंपरिक पदार्थांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल.* परदेशातील अनुभवामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.