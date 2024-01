Fire Accident News: झोपेत असताना घर पेटलं अन्...; संपुर्ण कुटुंबाचा होरपळून मृत्यू, गर्भवती महिलेसह २ लहान मुलांचा समावेश

बेगुसरायमध्ये नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी एकाच कुटुंबातील चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. पती, पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांचा घराला लागलेल्या आगीत होरपळून मृत्यू झाला आहे. घराला अचानक लागलेल्या आगीत संपूर्ण कुटुंब जिवंत जळून खाक झाल्याची माहिती आहे. ही घटना बछवारा पोलिस स्टेशन हद्दीतील अरवा पंचायतीच्या नवतोलिया गावात घडली आहे. घटनेच्या वेळी संपूर्ण कुटुंब झोपेत होते. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टमसाठी पाठवले आहेत. पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.(Entire family burnt alive in bihar husband wife and two children died fire broke out while they were sleeping)