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Europe Heatwave: युरोपची लाहीलाही! उष्णतेच्या लाटेत होरपळले अनेक देश, १८ शहरांना रेड अलर्ट; फ्रान्समध्ये ५ दिवसात १ हजार मृत्यू

Europe heatwave red alert in 18 cities: युरोपभर विक्रमी तापमान, १८ शहरांमध्ये रेड अलर्ट; फ्रान्समध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे पाच दिवसांत १ हजारांहून अधिक मृत्यू, वृद्ध नागरिक सर्वाधिक धोक्यात
Europe Battles Record Heat: Thousands Affected, 18 Cities Under Red Alert

Europe Battles Record Heat: Thousands Affected, 18 Cities Under Red Alert

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बर्लिन: स्वित्झर्लंडपासून चेक प्रजासत्ताक आणि डेन्मार्कपर्यंत शनिवारी तापमानाने उच्चांकी पातळी गाठली. पश्चिम युरोपीय देशांमध्ये या आठवड्यात सुरू असलेली उष्णतेची लाट आता खंडाच्या मध्य आणि पूर्व भागांकडे सरकली आहे.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यासाठी परिचित नसलेल्या नॉर्डिक देशांमध्येही असामान्य तापमानाची नोंद झाली आहे. डेन्मार्कच्या हवामान संस्थेने आरहूसच्या उत्तरेकडील ओडम येथे ३७ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद केली आहे. १८७४ मध्ये नोंदी सुरू झाल्यापासूनचा हा तेथील सर्वांत उष्ण दिवस ठरला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बासेल शहरात ३८.८ अंश सेल्सिअस इतक्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाली.

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