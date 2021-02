पंतप्रधान झाल्यानंतरही मोदी आपली मूळं विसरले नाहीत; आझाद यांच्याकडून कौतूक

काँग्रेस पक्षावर नाराज असलेल्या 'ग्रुप २३' नेत्यांपैकी एक आणि नुकतेच राज्यसभेतून निवृत्त झालेले काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच कौतुक केलं आहे. मोदींना जमिनीशी जोडलेला नेता संबोधताना यशाच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतरही आपली मूळं कशी लक्षात ठेवायची हे त्यांच्याकडून शिकायला हवं असं त्यांनी म्हटलं आहे. मोदी आपल्या बालपणी चहा विकत असल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी आपलं सत्य कधीही लपवलं नसल्याचही आझाद यांनी म्हटलं आहे.

#WATCH I like lot of things about many leaders. I'm from village & feel proud... Even our PM hails from village & used to sell tea. We're political rivals but I appreciate that he doesn't hide his true self. Those who do, are living in bubble: Congress' Ghulam Nabi Azad in Jammu pic.twitter.com/8KKIYOwzZB

— ANI (@ANI) February 28, 2021