White Gajar Halwa: पांढऱ्या गाजराचा हलवा कधी खाल्लाय का? आझमगडच्या या अनोख्या मिठाईची जगभर होणार चर्चा, लिहून घ्या रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील आझमगड (Azamgarh) जिल्हा हा त्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशासाठी ओळखला जातोच, पण आता येथील एका अत्यंत दुर्मिळ आणि युनिक खाद्यसंस्कृतीचा डंका थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाजणार आहे. आपण आजवर लाल किंवा केशरी गाजराचा हलवा अनेकदा खाल्ला असेल, परंतु आझमगडमध्ये मिळणारा 'पांढऱ्या गाजराचा हलवा' (White Carrot Halwa) हा संपूर्ण जगात आपल्या वेगळेपणासाठी आणि अप्रतिम चवीसाठी प्रसिद्ध आहे. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत आझमगडच्या या पांढऱ्या गाजराच्या हलव्यासह येथील सुप्रसिद्ध 'लौंगलता' (Launglata) आणि 'मूग दाल की तहरी' (Moong Dal Tehri) या तीन पारंपरिक पदार्थांची अधिकृत निवड करण्यात आली आहे.या पारंपरिक स्वादाला आझमगडचा मुख्य 'ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि स्थानिक व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विशेष योजनांचे संचालन केले जाणार आहे, जेणेकरून या पदार्थांना देश-विदेशात नवी ओळख मिळेल..वैशिष्ट्यपूर्ण शेती आणि आझमगडचे एकछत्री साम्राज्य!या डिशचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, पांढऱ्या गाजराचा हलवा केवळ आणि केवळ आझमगड जिल्ह्यामध्येच पाहायला आणि खायला मिळतो. या हलव्यासाठी लागणाऱ्या विशेष पांढऱ्या गाजराची शेती देखील खास आझमगडच्याच मातीत स्थानिक शेतकऱ्यांद्वारे केली जाते. त्यामुळे या पदार्थाचा कच्चा माल आणि चव या दोन्हीवर आझमगडची मक्तेदारी आहे.अशी होते हलव्याची निर्मितीआझमगडचा हा पांढऱ्या गाजराचा हलवा म्हणजे स्थानिक हलवायांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या कौशल्याचा आणि संयमाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. हा चविष्ट पदार्थ बनवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:.अस्सल घटक: शेतातून काढलेली ताजी पांढरी गाजरे, शुद्ध दूध, गाईचे 'शुद्ध देसी तूप', ताजी मलाईदार खवा आणि भरपूर सुका मेवा (Dry Fruits) यांचे हे एक अद्भूत मिश्रण असते.मंद आचेवरील जादू: हलवाई अत्यंत धीर धरून, मंद आचेवर तासनतास ही गाजरे दुधात आणि तुपात शिजवून आपली विशेष कारीगरी दाखवतात. यामुळे हा हलवा अत्यंत मऊ (Soft), सुगंधी आणि जिभेवर विरघळणारा बनतो..'लोकल ते ग्लोबल' प्रवासाची जय्यत तयारीयोगी सरकारच्या ODOC कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आझमगडमधील स्थानिक हलवायांना, मिठाई विक्रेत्यांना आणि पांढऱ्या गाजराची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची मोठी तयारी सुरू आहे. या पारंपरिक मिठासाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये (International Markets) मोठे स्थान मिळवून देण्यासाठी खालील गोष्टींवर भर दिला जात आहे:.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...१. हायटेक ब्रँडिंग: आझमगडच्या या खाद्यसंस्कृतीला जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र फॅशन आणि फूड ब्रँड बनवणे.२. आकर्षक पॅकेजिंग: हलवा दीर्घकाळ ताजा आणि सुरक्षित राहण्यासाठी आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक पॅकेजिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे.३. प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग: ऑनलाईन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि मोठ्या फूड फेस्टिव्हल्सच्या माध्यमातून या पदार्थांचे जागतिक विपणन (Marketing) करणे.https://youtu.be/V3b5Xp6zXqk?si=J_Do1kyj2oT2jjppस्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारताची ही अनोखी चव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्यासाठी 'लोकल अपनाएं, कारीगरों को बढ़ाएं' या घोषणेसह आझमगड प्रशासन वेगाने काम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.