UP Government Jobs: पोलीस, वन, कारागृह आणि परिवहन विभागांत माजी अग्निवीरांना संधी; वयोमर्यादेतही सवलत

लष्करात सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने भरती नियमांत बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस, वन, कारागृह आणि परिवहन विभागातील थेट भरतीत माजी अग्निवीरांसाठी २० टक्के समांतर आरक्षण मंजूर करण्यात आले. या भरतीसाठी लेखी आणि शारीरिक चाचणीतून सूट देण्यासह कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. .चार विभागांतील भरतीत २० टक्के आरक्षणउत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयानुसार, पोलीस, वन, कारागृह आणि परिवहन विभागातील संबंधित पदांच्या थेट भरतीत माजी अग्निवीरांसाठी २० टक्के समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांच्या सेवा नियमावलीत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.या निर्णयामुळे लष्करी सेवा पूर्ण केलेल्या तरुणांना राज्याच्या विविध विभागांत नोकरी मिळवण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. भरती प्रक्रियेतील सवलतींची अंमलबजावणी संबंधित सुधारित नियमांनुसार केली जाईल..लेखी आणि शारीरिक चाचणीतून सूटमाजी अग्निवीरांना संबंधित पदांच्या भरती प्रक्रियेत लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचणीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना वैद्यकीय तपासणीला सामोरे जावे लागेल, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर देण्यात आली.याशिवाय, कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित भरतीसाठी नमूद केलेली कमाल वयोमर्यादा २५ वर्षांवरून २८ वर्षे होईल. या तरतुदींचा लाभ पात्र माजी अग्निवीरांना संबंधित विभागांच्या भरती नियमांनुसार मिळेल..७५ जिल्ह्यांत कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी नवी योजनामंत्रिमंडळ बैठकीत युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी ‘सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगार क्षेत्र विकास योजनेलाही’ मंजुरी देण्यात आली. उत्तर प्रदेशला कुशल मनुष्यबळाचा जागतिक पुरवठादार म्हणून विकसित करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांचा समावेश करून नऊ विभागीय क्षेत्रांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराची एकात्मिक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार युवकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना देशांतर्गत तसेच परदेशातील रोजगाराच्या संधींशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.या योजनेसाठी तीन वर्षांत १ हजार ७२५ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे. पहिल्या टप्प्यात लखनौ, कानपूर, गोरखपूर, गौतम बुद्ध नगर आणि झाशी येथे प्रशिक्षण व रोजगार केंद्रे उभारण्याचे नियोजन आहे..युवकांना रोजगाराच्या संधींशी जोडण्यावर भरमाजी अग्निवीरांसाठी भरतीतील आरक्षण आणि सवलती, तसेच कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार केंद्रांची योजना हे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आहेत. माजी सैनिकांना राज्य सरकारी सेवेत संधी उपलब्ध करून देणे आणि इतर युवकांना उद्योगांच्या मागणीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देणे, हे या निर्णयांचे प्रमुख उद्देश आहेत.या तरतुदींचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित सेवा नियमांतील सुधारणा, पात्रता निकष आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.