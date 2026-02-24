Agra Trip Budget: फक्त २००० रुपयांत पूर्ण होणार आग्रा ट्रिप! एका दिवसात पहा ताजमहाल आणि बरंच काही; पाहा कसं करायचं प्लॅनिंग

सुट्ट्यांची वाट पाहून कंटाळला असाल आणि खिशाला परवडणारे एखादे ठिकाण शोधत असाल, तर आग्र्याची सहल तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. दिल्लीपासून जवळ असलेल्या या ऐतिहासिक शहरात तुम्ही अवघ्या एका दिवसात फिरून येऊ शकता. विशेष म्हणजे, तुमचे बजेट कमी असेल तरीही तुम्ही या सहलीचा मनमुराद आनंद घेऊ शकता..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...अनेकांना फिरायला जाण्यासाठी लांबच्या सुट्ट्यांची गरज वाटते, पण शनिवार-रविवारचा वेळ काढूनही तुम्ही एक अविस्मरणीय ट्रिप करू शकता. दिल्लीहून आग्र्याला जाणे अत्यंत सोपे आणि स्वस्त आहे. दिल्ली ते आग्रा हे २४० किलोमीटरचे अंतर तुम्ही रस्ते किंवा रेल्वे मार्गाने अवघ्या ३ तासांत पार करू शकता. कमी खर्चात सहल करायची असेल, तर रेल्वे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे..कसा असेल तुमचा प्रवास?रेल्वेने जायचे असल्यास ३०० ते ५०० रुपयांत तिकीट मिळते. जर तुम्हाला बसने प्रवास करायचा असेल, तर एसी बससाठी साधारण ८०० रुपये खर्च येईल. सकाळी लवकर निघालात तर दिवसभर आग्र्यातील सर्व प्रमुख ठिकाणे पाहून रात्री उशिरापर्यंत तुम्ही परत येऊ शकता. शहरात फिरण्यासाठी तुम्ही स्थानिक रिक्षा किंवा टॅक्सीचा वापर करू शकता, जे खिशाला परवडणारे आहे..एका दिवसात काय पाहाल?ताजमहाल: जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेला ताजमहाल पाहिल्याशिवाय आग्र्याची सहल अपूर्ण आहे.आग्रा किल्ला: मुघल काळातील भव्यता पाहण्यासाठी आग्रा किल्ला नक्की पहा.मेहताब बाग: ताजमहालचे सुंदर प्रतिबिंब पाहण्यासाठी हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे.इतर आकर्षणे: यासोबतच अंगुरी बाग, पंचमहल आणि दयालबाग मंदिर यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तू तुम्ही एका दिवसात आरामात पाहू शकता..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...कधी जावे?आग्रा फिरण्यासाठी ऑक्टोबर ते एप्रिल हा काळ सर्वात सुखद असतो. उन्हाळ्यात येथे खूप उष्णता असते, त्यामुळे हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यानंतर जाणे फायदेशीर ठरते. येथील खादाडी सुद्धा स्वस्त आणि चविष्ट आहे, त्यामुळे खाण्यापिण्यावर जास्त खर्च होत नाही. २००० रुपयांच्या आत तुम्ही प्रवास, फिरणे आणि जेवण असा पूर्ण दिवस मजेत घालवू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.