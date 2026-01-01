Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडचे 'मिनी काश्मीर' आता ताऱ्यांच्या दुनियेची सफर घडवणार; नववर्षाचे स्वागत नव्या पर्यटनस्थळापासून करा

उत्तराखंडमधील निसर्गरम्य पिठोरगड जिल्हा, जो आपल्या सौंदर्यामुळे 'मिनी काश्मीर' म्हणून ओळखला जातो, आता खगोलशास्त्र प्रेमींसाठी एक नवे केंद्र बनला आहे. जिल्हा पर्यटन विभागाने 'स्टारस्केप्स एक्सपिरियन्स'च्या सहकार्याने येथे पहिली खगोलशास्त्रीय वेधशाळा (Astronomy Observatory) सुरू केली आहे. शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने घेतलेला हा निर्णय पर्यटकांसाठी एक अनोखा अनुभव ठरणार आहे..या वेधशाळेचे उद्घाटन उत्तराखंडचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले. पिठोरगड हे शहर उंचावर वसलेले असल्याने आणि तिथे प्रकाशाचे प्रदूषण अत्यंत कमी असल्याने इथले आकाश रात्रीच्या वेळी अत्यंत स्वच्छ आणि गडद दिसते..Madhya Pradesh Tourism: कमी बजेट मध्ये नववर्षाचे पर्यटन! मध्य प्रदेशातील हे ३ ऑफबीट स्पॉट्स का आहेत ट्रेंडमध्ये?.ताऱ्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि खगोलशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी ही परिस्थिती अतिशय पूरक आहे. ही वेधशाळा केवळ पर्यटकांसाठीच नाही, तर विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवाशांसाठीही खुली करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आकाशदर्शनाची आवड असलेल्या कोणालाही विश्वाचे रहस्य जाणून घेता येईल..या उपक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या वेधशाळेचे संचलन स्थानिक नागरिकांमार्फत केले जाणार आहे. 'स्टारस्केप्स'ने स्थानिक तरुणांना 'खगोल-मार्गदर्शक' (Astro-guides) म्हणून विशेष प्रशिक्षण दिले आहे.हे मार्गदर्शक केवळ दुर्बिणीचे संचलनच करणार नाहीत, तर ताऱ्यांमागच्या कथा आणि विज्ञानाची माहिती अतिशय रंजक पद्धतीने पर्यटकांना सांगतील. या प्रशिक्षणात दुर्बीण चालवणे, ताऱ्यांची ओळख पटवणे आणि प्रभावी संवाद कौशल्य या गोष्टींचा समावेश आहे..Premium|Deoria Tal Lake : देवरियाताल: जिथे हिमालयाचे प्रतिबिंब आणि आयुष्यातील 'यक्षप्रश्न' दोन्ही उलगडतात!.विज्ञानावर आधारित पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास यांची सांगड घालून पिठोरगड जिल्ह्याने पर्यटनाचा एक नवा आणि जबाबदार मार्ग निवडला आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या असून, निसर्गाचे संरक्षण करत पर्यटनाचा आनंद कसा घ्यावा, याचा हा एक उत्तम नमुना ठरत आहे. आता पर्यटकांना पिठोरगडच्या पहाडांसोबतच अंतराळातील ताऱ्यांची सफरही जवळून अनुभवता येणार आहे..Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.