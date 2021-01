स्फोटकं वाहून नेणाऱ्या ट्रकमध्ये स्फोट; कमीतकमी 8 मजुरांचा मृत्यू

बेंगळुरु- कर्नाटकच्या शिवगोमा जिल्ह्यात गुरुवारी रात्री स्फोटके वाहून नेणाऱ्या ट्रकमध्ये भीषण स्फोट झाला आहे. यात कमीतकमी 8 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. स्फोट इतका मोठा होता की आजपासच्या परिसरात हादरे अनुभवायला मिळाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्फोटके खाणकामाच्या उद्धेशासाठी वापरले जाणार होते.

At least eight people have died in a dynamite blast at a railway crusher site in Hunasodu village: Shivamogga District Collector KB Shivakumar#Karnataka https://t.co/9JZ3qweHjK

— ANI (@ANI) January 21, 2021