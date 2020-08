ISIS दहशतवाद्याच्या घरी सापडली स्फोटके आणि आत्मघातकी जॅकेट; मोठ्या हल्ल्याची होती योजना

लखनौ- उत्तर प्रदेशच्या बलरामपुरमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये एक्सप्लोजिव जॅकेट सुद्धा आहेत, याद्वारे मोठा हल्ला करण्याची आंतकवाद्याची योजना असल्याचं स्पष्ट होत आहे. दिल्लीच्या धौला कुआमधून ताब्यात घेण्यात आलेला आयएसआयएसचा (ISIS) दहशतवादी अबू युसूफ बलरामपुरचाच रहिवासी आहे. आत्मघातकी हल्ल्यासाठी जॅकेट बेल्ट तयार केल्याची कबुली दहशतवाद्याने दिली होती. पोलिस आणि एटीएस त्याच्या ठिकाणांवर छापेमारी करत आहे.

दिल्लीत अटक करण्यात आलेला दहशतवादी अबू युसूफ याने धक्कादायक खुलासे केले आहेत. दहशतवाद्याचा आत्मघातकी हल्ला करण्याचा प्रयत्न होता. युसूफने केलेल्या दाव्याचे पुरावेही सापडले आहेत. त्याने जॅकेट बनवल्याचं सांगितलं होतं. युसूफला दिल्लीच्या धौला कुआ येथून शुक्रवारी रात्री ताब्यात घेण्यात आले होते. अबू युसूफ उत्तर प्रदेशच्या बलरामपूर जिल्ह्यातील उतरौला तालुक्यातील बढ्या भैसाही गावचा राहणारा आहे. त्याच्या परिवारात पत्नी आणि चार मुले आहेत. गावात त्याची एक कॉस्मेटिकची दुकान आहे.

Huge amount of explosives including explosive jacket recovered from Balrampur in Uttar Pradesh. The jacket was allegedly prepared for a fidayeen attack: Sources

The ISIS operative who was arrested yesterday in Delhi is native of Balrampur.

— ANI (@ANI) August 23, 2020